برلمانية: خطوات إيجابية لتلافي نقاط الخلاف بين الدول الثلاث بشأن سد النهضة

قالت النائبة شادية خضير عضو لجنة الشؤن العربية بالبرلمان، إن رئيس الوزراء الأثيوبي الجديد «أبى أحمد على»، سيعمل على تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث - مصر والسودان وإثيوبيا- بشأن مفاوضات سد النهضة.



وتابعت النائب، فى تصريح لـ "صدى البلد" : "سيكون هناك خطوات إيجابية فى تلافى أى نقاط تصادم بين الدول الثلاث، وخاصة أنهما تربطهما علاقات قوية فضلا عن زيارة الرئيس السودانى عمر البشير إلى القاهرة خلال الفترة الماضية.



وتنطلق فعاليات الاجتماع الثلاثي بين مصر والسودان وإثيوبيا بمدينة الخرطوم لاستئناف المفاوضات المتعلقة بسد النهضة، فى وقت صادق فيه مجلس النواب الإثيوبى، خلال جلسة استثنائية عقدها أمس، على تعيين أبى أحمد على رئيسًا للوزراء، خلفًا لهايلى ماريام ديسالين الذى استقال فى 15 فبراير الماضى من رئاسة الائتلاف الحاكم والحكومة.