خبرات صلاح ورفاقه أبرز أسلحة الجيش أمام بطل ليبيا بنصف نهائى بطولة أفريقيا للطائرة



ويأمل الفريق العسكري للوصول إلى المباراة النهائية للعب على استعادة اللقب الإفريقي، بعدما حصده عام 2016 للمرة الأولى في تاريخه، على حساب الترجي التونسي.



ويعتمد الجيش على لاعبين أصحاب خبرات، نجحوا مع فريقهم؛ مثل أحمد صلاح، لاعب الأهلي السابق، ومحمد الحسيني، ومحمود رؤوف عبدالقادر، تحت القيادة الفنية لوائل العايدي.



في حين فريق السويحلي ممثل ليبيا، الذي نجح فى الصعود لنصف النهائي على حساب مواطنه أهلي بني غازي، وللمرة الثالثة على التوالي، لدية الدافع في كسر هذا الدور، والتأهل للنهائي للمرة الأولى في تاريخه، لا سيما أنه خلال البطولتين السابقتين، وبطولة 2008 حل رابعًا.



ويعتمد الفريق الليبي تحت القيادة الفنية لدراجان درودفيتش، على عدد من اللاعبين أصحاب القدرات الفنية العالية، مثل عبدالسلام بيلروس، وعبدالرحمن دجدانة.



تشهد صالة الأمير عبد الله الفيصل بالنادي الأهلي، مباراة قوية للغاية بين طلائع الجيش والسويحلي الليبي فى نصف نهائى بطولة أفريقيا للأندية للكرة الطائرة.تأهل الجيش إلى دور الـ4 على حساب فريق السجون الكيني، ويسعى لاستكمال مسيرة عروضة الطيبة خلال هذه البطولة.