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برتوكول تعاون لاستفادة طلاب المعاهد الأزهرية من برنامج تكافل

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 04:25 م
صدى البلد
محمد شحتة
وقعت مشيخة الأزهر الشريف، ووزارة التضامن الاجتماعيِّ، بروتوكول تعاون لتفعيل شبكة الحماية الاجتماعية من خلال برنامج "تكافل" الذي يهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطن المصريِّ، وتوفير حد أدنى من الحياة الكريمة له، مع مراعاة مبادئ العدالة والإنصاف.

ويهدف البرنامج إلى حصول المواطنين على الخدمات الأساسيَّة اللازمة لارتقائهم، بما يشمل الخدمات الصحيَّة والتعليميَّة والاجتماعيَّة؛ حتَّى يتم توظيف قدراتهم لصالح التنمية المستدامة في مصر، والذي سيتم من خلاله تطبيق برنامج تكافل على طلاب المعاهد الأزهريَّة بمصر (ابتدائيَّة وإعداديَّة وثانويَّة)

ويهدف البرتوكول إلى زيادة نسب حضور الطلبة من أبناء أسر برنامج "تكافل" للمدارس والمعاهد الأزهريَّة، ويتوقَّع أن يساهم هذا في تحسين الحالة الاجتماعيَّة والاقتصاديَّة للأسر بما يؤهِّلها للخروج من دائرة توريث الفقر متعدد الأبعاد.

ويؤدِّي تنفيذ البرنامج إلى زيادة الطلب على الخدمات الصحيَّة والتعليميَّة بما يستوجب توفيرها وإتاحتها للجميع، وتحسين جودتها فيما يخصُّ آليات تقديمها، ومتابعة وتطوير كفاءة مقدِّميها، ومراعاة مواصفات الجودة في منتج الخدمة النهائيِّ.

يغطي البرنامج الأسر غير القادرة والأكثر فقرًا في كافَّة محافظات الجمهوريَّة "كافة النطاقات الجغرافيَّة من الصعيد والوجه البحري والمحافظات الحدوديَّة والقاهرة الكبرى"، ويولي البرنامج الاهتمام بضرورة التنشـــــئة السليمة وتنمية أطفال الأُسر المستهدفة من سن (6: 18سنة) فيما يخص الخدمات التعليميَّة بشرط انتظام الطلاب في الدراسة، ويستهدف الأطفال (تحت سن 6 سنوات)، والأمهات الحوامل فيما يخص الخدمات الصحيَّة، والاستثمار في تلك الأجيال؛ لتطويرهم وتمكينهم كمواطنين صالحين منتجين في المستقبل القريب.

وقع البروتوكول صالح عباس رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتورة نيفين القباج ، مساعد أول وزير التضامن الاجتماعي.

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