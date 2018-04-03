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أخبار البلد

"طب الأزهر" تكرم نائب وزير الصحة.. صور‎

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 04:38 م
عميد طب الأزهر يكرم
عميد طب الأزهر يكرم نائب وزير الصحة
عبدالصمد ماهر
كرم الدكتور أحمد سليم، عميد كلية الطب في جامعة الأزهر، اليوم، الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، لجهوده في مواجهة القضية السكانية، وتوعية الطلاب، وعقد الندوات الخاصة بالكلية.

جاء ذلك علي هامش محاضرة ألقاها "توفيق" لعدد من طلاب كلية الطب في جامعة الازهر عن وضع السكان في مصر والقضية السكانية.

وقال نائب وزير الصحة والسكان، في تصريحات صحفية علي هامش المحاضرة، إن "المحاضرة" تأتي في إطار التنسيق بين المجلس القومي للسكان، والجامعات لتوعية الشباب بالقضية السكانية، ومشكلاتها، في إطار خطة التحرك الاستراتيجية لمواجهة التحديات التي تواجه الخطة الاستراتيجية للسكان.
"طب الأزهر" تكرم نائب وزير الصحة.. صور‎
"طب الأزهر" تكرم نائب وزير الصحة.. صور‎
"طب الأزهر" تكرم نائب وزير الصحة.. صور‎
"طب الأزهر" تكرم نائب وزير الصحة.. صور‎
"طب الأزهر" تكرم نائب وزير الصحة.. صور‎
"طب الأزهر" تكرم نائب وزير الصحة.. صور‎

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