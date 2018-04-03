اجتماع ثلاثي في الخرطوم لاستكمال مفاوضات «النهضة».. مصر تؤكد عدم المساس بحصتها من المياه.. ونواب: خطوات إيجابية تنتظر الملف.. والخارجية متفائلة بلقاء غد .. ومصر تعمل لصالح القارة

انطلاق الاجتماع الثلاثى غدًا بالخرطوم لاستئناف مفاوضات «النهضة»

«أفريقية النواب»: مصر لديها رغبة فى نقل أفكارها التنموية لدول القارة

محمود يحيي: التقارب المصري السودانى يؤثر إيجابا على مفاوضات سد النهضة

شادية خضير: خطوات إيجابية لتلافى نقاط الخلاف بين الدول الثلاث بشأن سد النهضة





تنطلق غدًا فعاليات الاجتماع الثلاثى بين مصر والسودان وإثيوبيا بمدينة الخرطوم لاستئناف المفاوضات المتعلقة بسد النهضة، فى وقت صادق فيه مجلس النواب الإثيوبى، خلال جلسة استثنائية عقدها أمس، على تعيين «أبى أحمد على»، رئيسًا للوزراء، خلفًا لـ«هايلى ماريام ديسالين» الذى استقال فى 15 فبراير الماضى من رئاسة الائتلاف الحاكم والحكومة.وقال النائب ماجد أبو الخير، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان، إن انطلاق فعاليات الاجتماع الثلاثى بين مصر والسودان وإثيوبيا بمدينة الخرطوم لاستئناف المفاوضات المتعلقة بسد النهضة، تعد إجراءات مهمة بالنسبة لمصر، فى إطار تأكيد الحفاظ على حصتها من مياه نهر النيل.وأضاف أبو الخير، لـ"صدى البلد"، أن التعاون سيكون مثمرا فى اللقاء الذى سيجمع بين الدول الثلاث، فضلا عن هدف مصر من تحقيق التنمية فى إثيوبيا دون إحداث تأثير سلبي على حصتها من المياه، لافتا إلى أن زيارة الرئيس السودانى عمر البشير لمصر سيكون لها تأثير إيجابي على المفاوضات، خاصة أن الزيارة كانت ناجحة وغالية على الشعبين المصري والسودانى، قائلا: "كانت لقاء فى البيت المصري وعبرت عن فرحة الشعبين".وأكد أن رئيس الوزراء الإثيوبي الجديد سيكون إضافة جيدة على المفاوضات وتأكيده تحقيق التنمية دون الإضرار بأى دولة، لافتا إلى أن مصر ستنقل تجربتها الناجحة فيما يخص أفكارها التنموية إلى الدول الأفريقية، خاصة بعد التغلب على التحديات التى واجهتها، والتى من بينها أزمة الكهرباء وتطوير شبكات الطرق، فى إطار تحقيق مصالح القارة وليس لأهداف خاصة بالدولة المصرية.ولفت أبو الخير إلى أن اللجنة عقدت اجتماعا مع وزير الخارجية سامح شكرى الذى أبدى تفاؤله بالمفاوضات التى سيتم إجراؤها غدا، الأربعاء، قائلا إن "الدول الأفريقية شعوب واحدة تتشابه مشاكلنا والنيل الذى يربط بيننا هو رمز للتنمية، وبالتالى لا يوجد مجال لاختلاف الرؤى والأفكار".وطالب النائب، رئيس الوزراء الإثيوبي بتحقيق مصلحة المواطن الإثيوبي، خاصة أن مصر لديها رغبة حقيقية فى تحقيق التعاون المشترك فى المشروعات، رغم ما مرت به من مشكلات وتحديات استطاعت مصر الخروج منها وتحقيق التنمية.وتوقع النائب محمود يحيي عضو لجنة الشؤون الإفريقية بالبرلمان، إن يسهم رئيس الوزراء الأثيوبي الجديد في إحداث نقلة إيجابية فى المفاوضات بشأن سد النهضة، لافتا إلى أن "الدولة التى تسعى لتحقيق التنمية عليها مراعاة حقوق الدول الشركاء الأخرى وعدم التأثير عليها".وتابع يحيي فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن هناك تقاربا حدث خلال الفترة القلية الماضية، بين مصر والسودان، والتى بدورها ستؤثر إيجابيا على اتجاه المباحثات بشأن السد.وأضافت النائبة شادية خضير عضو لجنة الشؤن العربية بالبرلمان، إن رئيس الوزراء الأثيوبي الجديد «أبى أحمد على»، سيعمل على تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث - مصر والسودان واثيوبيا- بشأن مفاوضات سد النهضة.وتابعت فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن سيكون هناك خطوات إيجابية فى تلافى أى نقاط تصادم بين الدول الثلاث، وخاصة أنهما تربطهما علاقات قوية فضلا عن زيارة الرئيس السودانى عمر البشير إلى القاهرة خلال الفترة الماضية.