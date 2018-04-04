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ثقافة

«بيت العيني» يحتفل بـ «يوم اليتيم» غداً بالساحة الأثرية

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 03:01 ص
مركز إبداع الطفل
مركز إبداع الطفل
جمال الشرقاوي
يقيم مركز إبداع الطفل´بيت العينى´_ خلف الجامع الأزهر _ التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، إحتفالية بـ"يوم اليتيم" بالتعاون مع إدارة الوعى الأثرى بقطاع الآثار الإسلامية، وذلك فى الثانية عشرة ظهر يوم الخميس المقبل بالساحة الأثرية التى تضم بيت الهراوى ، بيت وسيلة، ومنزل زينب خاتون.

ويستضيف المركز 100 طفل ليحتفى بهم من خلال عدد من الفعاليات منها "ورش الورق الملون وتوليف الخامات ، ورش الرموز الإسلامية واشكال بالكرتون، تجميع بازل لتكوين صورة ، وورش للتوعية من خلال تجارب علمية عن كيفية الإستفادة من الماء وطرق ترشيده، وورشة إعادة تدوير الورق واستخداماته المختلفة".

يختتم يوم الاحتفال بمجموعة من الفقرات الفنية المتنوعة منها الأراجوز " لفرقة ومضة"، "فقرات التنورة والساحر".

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