«بيت العيني» يحتفل بـ «يوم اليتيم» غداً بالساحة الأثرية

يقيم مركز إبداع الطفل´بيت العينى´_ خلف الجامع الأزهر _ التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، إحتفالية بـ"يوم اليتيم" بالتعاون مع إدارة الوعى الأثرى بقطاع الآثار الإسلامية، وذلك فى الثانية عشرة ظهر يوم الخميس المقبل بالساحة الأثرية التى تضم بيت الهراوى ، بيت وسيلة، ومنزل زينب خاتون.





ويستضيف المركز 100 طفل ليحتفى بهم من خلال عدد من الفعاليات منها "ورش الورق الملون وتوليف الخامات ، ورش الرموز الإسلامية واشكال بالكرتون، تجميع بازل لتكوين صورة ، وورش للتوعية من خلال تجارب علمية عن كيفية الإستفادة من الماء وطرق ترشيده، وورشة إعادة تدوير الورق واستخداماته المختلفة".



