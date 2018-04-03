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أخبار البلد

سكينة فؤاد: نجاح الانتخابات الرئاسية يدعم استكمال بناء مصر الجديدة

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 04:26 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر لولاية ثانية
ميس رضا
أكدت الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد، أن نجاح الانتخابات الرئاسية يمثل انتصارًا لإرادة الشعب المصري وتأكيدا لوعيه بحجم المخاطر التي تحدق بالدولة، مشيرة إلى أن كثافة المشاركة رسالة للداخل والخارج وردا على المشككين فى إرادة المصريين.

وأوضحت "فؤاد"، فى تصريحات خـاصة لـ"صدى البلد"، أن "الاحتفالات التي شاهدناه بالأمس بعد إعلان نتائج الانتخابات هى تأييد لمشوار الرئيس السيسي الذي بدأه بإرادة المصريين ووعد باستكماله، مؤكدة أن كلمة الرئيس السيسي بأن رهانه على الشعب لم ولن يخيب رسالة لكل مصري بأنه ساند قيادته ورد على كل من حاول إقناع الشعب بأن نتيجة الانتخابات محسومة ولا داعي للمشاركة.

وأشارت إلى أن نجاح الانتخابات الرئاسية دعم لثورة المصريين ولاستكمال بناء مصر الجديدة بمشروعاتها القوية والقضاء على الإرهاب.

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