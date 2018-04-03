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ثقافة

"فرحهم 3"احتفالية بيوم اليتيم في متحف النسيج

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 04:32 م
صدى البلد
علاء المنياوي
قال د. أشرف أبو اليزيد مدير عام متحف النسيج المصري، إن المتحف ينظم احتفالية تحت عنوان "فرحهم ٣" لمجموعة من أطفال دار أيتام الجمالية وذلك بعد غد الخميس.

وأضاف أن هذه هي السنة الثالثة علي التوالي التي يحتفل بها المتحف بيوم اليتيم وتتضمن الاحتفالية جولة إرشادية للأطفال يصطحبهم فيها أمناء المتحف بالإضافة إلى أنشطة مختلفة وورش فنية لتعليم الأطفال كيفية التعرف علي أنواع النسيج وتعليمهم الطباعة عليها كما سيتم توزيع الألعاب والهدايا التذكارية عليهم.

ويأتي في الختام حفل فني يقام علي مسرح بيت الشاعر أمام المتحف يضم عروض العرائس والساحر والأراجوز وأغاني للأطفال.

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