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أخبار العالم

مسلمات بريطانيا يخلعن الحجاب خوفا من «يوم معاقبة المسلمين»

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 04:27 م
صدى البلد
رحيم يسري
اضطر عدد من المسلمات في بريطانيا لخلع حجابهن وإخفائه خوفا من الدعوات التي أطلقها متطرفون ليكون يوم 3 أبريل هو "يوم معاقبة المسلمين"، حيث دعا المتطرفون "مجهولي الهوية" إلى معاقبة المسلمين وممارسة العنف ضدهم.

وبحسب موقع "العربية" في نسخته الإنجليزية، فإن رسائل مجهولة الهوية وصلت إلى العديد من المنظمات المحلية انتشرت بشكل كبير تدعو إلى ممارسة العنف ومعاقبة المسلمين في هذا اليوم.

وأطلق المتطرفون نظاما عجيبا لمعاقبة المسلمين يعتمد على جمع النقاط، 10 نقاط للشخص الذي يعتدي لفظيا على مسلم، و25 نقطة لمن ينزع حجاب مسلمة و500 نقطة لمن يقتل مسلم، ومن بين العقوبات أيضا تفجير المساجد.

وذكرت وحدة مكافحة الإرهاب في بريطانيا أن الشرطة تحقق في عدد من التقارير التي تشير إلى اتصالات خبيثة محتملة تم إرسالها إلى أفراد عبر المملكة المتحدة.

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