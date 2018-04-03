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أخبار البلد

أبوسعدة: يجب إعطاء مساحة لمنظمات المجتمع المدني

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 04:40 م
صدى البلد
أماني نوار
قال حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن خلق مساحة مشتركة بين الجميع ستكون على رأس أولويات أجندة العمل الوطني.

وأضاف أبو سعدة أنه يجب إعطاء مساحة لمنظمات المجتمع المدني، موضحا أن ملف حقوق الإنسان له أولوية وهذا ما جاء به الرئيس عبد الفتاح السيسي في أول خطاب له بعد فوزه بولاية ثانية.

وأوضح أبو سعدة إن برنامج الإصلاح السياسي يجب أن يهتم بخلق بيئة سياسية تسمح بالتعدد والتنوع الحزبي وكذلك خلق بيئة تشريعية خاصة بمنظمات المجتمع المدني.

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