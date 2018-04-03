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أخبار العالم

خروج 4 حافلات تقل مسلحي "جيش الإسلام" من دوما إلى جرابلس

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 04:34 م
صدى البلد
أ ش أ
أفادت مصادر محلية سورية اليوم "الثلاثاء" بخروج أربع حافلات تقل مسلحي "جيش الإسلام" من مدينة دوما في الغوطة الشرقية، تمهيدا لرحيلهم إلى جرابلس في ريف حلب شمالي سوريا.

وقالت المصادر، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" إن 21 حافلة تقل 1130 شخصا غادروا دوما أمس حيث شكلوا الدفعة الأولى من مسلحي "جيش الإسلام" وعائلاتهم، وذلك تحت إشراف الهلال الأحمر السوري وبعد الخضوع للتفتيش، منعا لتهريب أي مختطفين أو أي عبوات ناسفة أو قنابل.

ومن جانبه، أعلن رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا يوري يفتوشينكو، أن خروج المسلحين مع عوائلهم من مدينة دوما مستمر، مشيرا إلى مغادرة أكثر من 2000 شخص للمدينة حتى الآن.

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