«براعم جمباز الأهلي» يحرز 12 ميدالية في بطولة الجمهورية



أحرز فريق براعم النادي الأهلي للجمباز تحت سن ٨ سنوات بنات، 6 ميداليات ذهبية ومثلها فضية في منافسات بطولة الجمهورية للجمباز التي أقيمت في نادي المقاولون العرب، بمشاركة الأهلي والإسماعيلي وصيد المنصورة.



حصل على الميدالية الذهبية كلٌّ من: رزان عصام ، وداليدا إيهاب، وجودي أيمن، وليلى إسلام، داليدا هادي ، وريماس محمد.



فيما فاز بالميدالية الفضية كل من: فرح أحمد، جودي تامر، زينة أحمد، مليكة احمد، كرمة وليد، هنا اسامة، وجنى أحمد.



ويضم الجهاز الفني للفريق كلًّا من الدكتور جمال عباس والدكتورة مها حنفي مدربين، والدكتور هشام عبد الحميد، وأحمد عبد العزيز ويسرا درويش مدربين باليه، وأحمد مسعد طبيبا ومصطفى كامل إداريا.