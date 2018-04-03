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فن

جينا سليم تتعاون للمرة الثانية مع باسل الخياط

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 04:36 م
صدى البلد
نورا نبيل
تستعد جينا سليم لتصوير مشاهدها في مسلسل "الرحلة 710" للمخرج حسام علي، والمقرر عرضه في رمضان المقبل.

وتقوم جينا بدور امرأة متزوجة من عائلة راقية وتمتلك آتيليه لبيع الملابس، ويعد المسلسل هو ثاني أعمالها في رمضان المقبل، حيث تشارك أيضًا في مسلسل "بني يوسف" مع النجمة يسرا.

ومن خلال مسلسل "الرحلة 710" تكرر جينا تعاونها مع النجم السوري باسل الخياط والمخرج حسام على وشركات الإنتاج سيلميديا وتريلر وماكس برودكشن، حيث تعاونت معهم في رمضان الماضي بصفتها استشاري علاج نفسي خدمة سايك سينما لشخصيات مسلسل "30 يوم"، وتهدف الخدمة إلى مساعدة الفنانين من خلال الورش الجماعية والاستشارات المحددة أو المباشرة، في الوصول إلى الأبعاد النفسية الخاصة بشخصيات الأعمال الفنية، وهذا من خلال بناء التفاعل بين الأعمال الفنية وعلم النفس.

جينا سليم هو الاسم الفني لـد. جورجيت سافيدس وهي استشاري علاج نفسي حاصلة على الماجستير والدكتوراه من جامعات أوروبية وأمريكية وعضوة في عدة جمعيات علمية.

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