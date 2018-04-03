تفجير عبوات ناسفة ومعدات حربية في مناطق متفرقة من "ديالي"

أعلن المتحدث باسم "قيادة العمليات المشتركة " في العراق ، العميد يحيي رسول، اليوم "الثلاثاء" ، العثور على 47 عبوة ناسفة و5 "مضافات " بداخلها مواد غذائية في مناطق متفرقة من محافظة "ديالي" .



وأضاف المتحدث ، في بيان بثته قناة "العراقية "الإخبارية اليوم ، أن قيادة عمليات نينوي تمكنت من العثور على 45 عبوة ناسفة في عملية أمنية نفذتها في قرية "السكينية " وتم تفجيرها من قبل القوات الأمنية.



وأشار إلى أن القوات الأمنية في قيادة عمليات "ديالي " شرعت في عملية تفتيش واسعة في مناطق : جسر نارين - المحطة الغازية - قرية ساروة - ابو صخول- عين ليلة - الخلاوية ، أسفرت عن العثور على عبوتين ناسفتين ، و5 زوارق ، و3 عجلات ودراجة نارية ، و5 مضافات بداخلها مواد غذائية تم تدميرها من قبل الطيران العراقي.



وكانت "عمليات"ديالي " قد أعلنت أمس "الإثنين" عن انطلاق عملية عسكرية واسعة في منطقة "الخلاوية " لتعقب خلايا تنظيم "داعش".