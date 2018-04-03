مجلس اتحاد الطائرة يطعن على قرار الحل

قرر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة برئاسة المهندس خالد ناصف سليم، التقدم بطعن لدى مركز التسوية والتحكيم الرياضي ضد قرار إلغاء نتيجة الانتخابات وما ترتب عليها من آثار.



جاء قرار مسئولي الاتحاد، بعد أن أعلن مركز التسوية والتحكيم عن تعديل في لائحة الطعون، وهو ما لم يكن متوفرًا وقت صدور قرار المحكمة بحل مجلس الاتحاد.



يذكر أن مركز التسوية والتحكيم الرياضي، قرر في وقت سابق إلغاء نتيجة انتخابات الاتحاد وما ترتب عليها من نتائج، بناءً على الطعن المقدم من فؤاد عبد السلام رئيس الاتحاد السابق.