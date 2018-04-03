إنشاء طرق وتطوير شاطئ طور سيناء العام و120 فدانا لشباب جنوب سيناء

قام اللواء اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء بلقاء اللواء كامل الوزيرى، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بمقر الهيئة بالقاهرة، حيث تم توقيع بروتوكول تنفيذ المحاور العرضية للربط بين طريق السلام والطريق الأوسط والطريق الدائري والعكسي بمدينة شرم الشيخ لتسهيل الحركة المرورية أثناء المؤتمرات الدولية والزيارات الرئاسية تمهيدا لتطوير منطقة خليج نعمه.



كما تم الاتفاق على سرعة البدء في عدد 4 محطات تحلية مياه البحر في كل من مدينة رأس سدر، وابوزنيمه، ودهب، ونويبع، ودراسة دعم المحافظة ببعض محطات التحلية الأخرى.



تم الاتفاق أيضا على البدء في تنفيذ محور التنمية من مدينة طور سيناء إلي مدينة سانت كاترين "طريق وادي حبران"، كما تم الاتفاق على دراسة تنفيذ تطوير مطار سانت كاترين، وتم أيضا خلال اللقاء مناقشة الموقف التنفيذي لطريق "النفق- شرم الشيخ " الجاري تنفيذه بالإضافة للاتفاق على إنشاء عدد 10 كابينة استخدام يوم واحد ( داي يوز) بشاطئ الطور العام بتكلفة 1 مليون جنيه في إطار إنشاء شاطئ عام كمتنفس لأهالي مدينة طور سيناء. حضر اللقاء المهندس جمال مهدى مدير عام مديرية الطرق بجنوب سيناء.



وعلى صعيد أخر وفي إطار اللقاءات المستمرة لمحافظ جنوب سيناء قام المحافظ بلقاء إبراهيم كرم، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر حيث تم الاتفاق على الاستفادة من خبرات الشباب المتميز نتيجة لمشاركته في مشروع مزارع مصر الخير حيث سيتم توزيع 120 فدانا على عدد 120 شابا بمعدل 1 فدان لكل شاب بالإضافة لمنزل و20 رأس ماشية و50 نخلة لكل شاب بغرض إقامة مجتمع زراعي تنموي بطور سيناء وتوفير الفرص للشباب وتوفير الغذاء الحيواني وزيادة الإنتاج.