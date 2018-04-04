انطلاق أولى فعاليات ترينالي الشارقة للعمارة 7 أبريل الجاري

تطلق إمارة الشارقة ترينالي الشارقة للعمارة: المنصة الأولى للعمارة والتخطيط الحضري بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، وذلك تأكيدًا على مكانة إمارة الشارقة ودورها الثقافي الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدّة.





يهدف ترينالي الشارقة للعمارة، الذي أسّسه الشيخ خالد القاسمي، رئيس مجلس التخطيط العمراني بإمارة الشارقة، إلى إثراء الحوارات والمناقشات حول بيئة البناء في المنطقة من خلال إعادة النظر في الخطاب القائم من منظور إقليمي.





ومن المقرر أن ينطلق الترينالي في نوفمبر 2019، بمشاركة العديد من المعنيين والمتخصصين من الأفراد والهيئات على الصعيدين الإقليمي والدولي.. تجدر الإشارة إلى أن ترينالي الشارقة للعمارة سيفتتح فعالياته العامة الاولى، المتمثلة في جلسة نقاش تحت عنوان «تشكل مدن الخليج المتبدل»، وذلك في السابع من أبريل الجاري بمركز مرايا للفنون في الشارقة.





تعقد الفعالية بالشراكة مع كل من كلية العمارة، والفنون والتصميم بالجامعة الأمريكية في الشارقة، ودائرة التخطيط والمساحة في إمارة الشارقة. وتعكس هذه الفعالية مهمة الترينالي التي تتمثل في إتاحة مساحات جديدة للحوار النقدي بين قطاع عريض من المعنيين والمهتمين من طلاب وأساتذة ومفكرين ومهنيين، علاوة على ممثلي القطاع الحكومي العام.





تجدر الاشارة الى أن جلسة النقاش الاولى ستبحث في التغيرات المورفولوجية في مدن الخليج العربي، مستكشفة آثار انتقال سكان الخليج للسكن في المدن الحديثةِ متسارعة النمو والتطور، بعيدًا عن المناطق والمساكن الساحلية التي تنتمي إليها جذورهم الثقافية وهوياتهم الاجتماعية . وتبدأ الفعالية بجلسة حوارية تجمع كلًا من خالد بن بطي المهيري، رئيس دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة، وميساء صباح خبيرة التخطيط الحضري والإسكان والاستشارية في معهد الإسكان الاقتصادي . ويلتحق بالمناقشات عدد من المهندسين المعماريين منهم علي كريمي (البحرين)، وحامد بو خمسين (الكويت)، ورافاييل بيزارو الأستاذ المساعد في كلية العمارة، والفنون والتصميم بالجامعة الأمريكية في الشارقة. يدير النقاش فاركي بالاثوتشريل، أستاذ وعميد كلية العمارة، والفنون والتصميم بالجامعة الأمريكية في الشارقة.





وفي معرض تعليقه على إطلاق أولى فعاليات الترينالي، قال الشيخ خالد القاسمي: «هذه لحظة محورية يتم من خلالها الإحاطة وفهم ديناميات الهندسة المعمارية والتخطيط العمراني وتطويرهما في عموم أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا. إن المشهد الحضري في المنطقة آخذ في النمو المتسارع بإيقاع يؤثر على تواصل قاطني تلك المدن وتفاعلهم مع بعضهم البعض. ومن شأن ترينالي الشارقة للعمارة أن يكون المنصة التي نحتاجها فعلًا للتأمل النقدي في القضايا الاجتماعية والثقافية التي نواجهها على الصعيدين الإقليمي والدولي. وكلنا ثقة في أننا، من خلال هذا التفاعل المبتكر والمبدع، قادرين على التوصل إلى سبل جديدة لتصميم مدن أجيال المستقبل».



