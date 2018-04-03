تعرف على آخر الاستعدادات لحفل زفاف الأمير هاري وميجان ميركل.. وقائمة المدعوين

أعلن قصر كينجستون الملكي أن متجر "Philippa Craddock" في لندن سيتولى مهام تزيين حفل زفاف الأمير هاري وميجان ميركل المقرر إقامته في 19 مايو المقبل.



وقال موقع "ET" إن المتجر الشهير الذي يقع في وسط لندن سيتولى ديكور وتزيين كنيسة القديس جورج بقلعة ويندسور، وقصر باكنجهام أيضا.



وكشف قصر باكنجهام الملكي، عن لائحة المشاهير المدعوين لحفل زفاف الأمير هاري وميركل، فيأتي على رأس القائمة نجمة بوليوود بريانكا شوبرا، ولاعب كرة القدم ديفيد بيكهام وزوجته فيكتوريا وأبناؤهما، بالإضافة إلى لاعبة التنس الشهيرة سيرينا ويليامز، والمغني البريطاني جيمس بلانت، وعازف البيانو التون جون، والممثلة وعارضة الأزياء البريطانية كارا ديليفين، والمغني كريس مارتن.



ومن السياسيين الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وزوجته ميشيل، ورئيس وزراء كندا جاستن ترودو.

