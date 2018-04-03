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رياضة

أكاديمية جديدة لـ «وادي دجلة» في الإمارات

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 04:40 م
شعار نادى وادى دجلة
شعار نادى وادى دجلة
عمرو الحلوانى - نور عادل
يفتتح نادى وادي دجلة أكاديمية جديدة لكرة القدم في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، منتصف الشهر الجاري، بحضور البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق والشهير لفريق الأهلي المصري.

ويتطلع وادي دجلة إلى السير على نهج الأندية الكبيرة العالمية التي سبق لها افتتاح العديد من الأكاديميات خارج بلدانها ويأتي في مقدمتها أياكس أمستردام الهولندي.

يذكر أن دجلة هو أول ناد مصري يفتتح أكاديمية بالإمارات علما بأن الأهلي المصري سبق له أن افتتح فرعا لأكاديميته بالكويت.

وبدأت الأكاديمية بالفعل في استقبال المواهب البارزة في الإمارات بانتظار الافتتاح الرسمي منتصف هذا الشهر، بحضور جوزيه الذي يعمل حاليا مستشارا فنيا لأكاديميات نادي وادي دجلة.

ويمثل تواجد جوزيه في افتتاح الأكاديمية قوة دافعة كبيرة لها نظرا للشهرة التي يحظى بها بعد إنجازاته العديدة مع الأهلي على مدار سنوات عديدة مضت حقق خلالها عددا كبيرا من الألقاب محليا وأفريقيا.

وضمت الأكاديمية خلال الفترة الماضية عددا كبيرا من اللاعبين في إماراتي دبي والشارقة مما يمهد لافتتاح فروع أخرى في إمارات أخرى بدولة الإمارات.

وخلال المؤتمر الصحفي المزمع عقده منتصف الشهر الحالي بدبي، سيتم التطرق إلى كافة أهداف الأكاديمية ومنها تفريخ لاعبين موهوبين للانتقال إلى الدوري المصري وبطولات الدوري العربية وكذلك الأندية الأوروبية في المستقبل.

ويتولى التدريب حاليا بالأكاديمية محمد صديق لاعب الأهلي والزمالك والمقاولون العرب سابقا، ومعه مجموعة من المدربين أصحاب الكفاءات.

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