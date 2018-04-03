محكمة النقض تؤيد أحكام السجن 3 سنوات بحق مرتكبي محاولة اقتحام قسم المنصورة

أيدت محكمة النقض في جلستها المنعقدة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد سامي نائب رئيس المحكمة، الحكم الصادر بالسجن لمدة 3 سنوات بحق 7 متهمين من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، لإدانتهم بارتكاب جرائم محاولة اقتحام شرطة بمدينة المنصورة.



وجاء الحكم في ضوء رفض محكمة النقض للطعن المقدم من المتهمين على الحكم الصادر بإدانتهم من محكمة جنايات المنصورة، لتصبح بذلك العقوبة نهائية وباتة لا يجوز الطعن عليها.



وكانت النيابة العامة قد أحالت أسندت إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، والبلطجة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، والتعدي على موظفين عموميين ومأموري الضبط القضائي، ومحاولة اقتحام منشأة شرطية والأشخاص المكلفين بتأمينه، وإثارة الشغب، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.