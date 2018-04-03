«التعليم» توقع ضوابط عمل الشهادة البريطانية داخل جمهورية مصر العربية.. غدا

أعلنت عبير إبراهيم مدير إدارة التعليم الخاص والدولي، أنه بعد عمل متواصل استمر لمدة تقارب العام من جانب الإدارة للتعليم الخاص والدولي والجهات المعنية والإشرافية بالوزارة بالاشتراك مع المركز الثقافي البريطاني وهيئات الاختبار( كامبردج - بيرسون اديكسيل - اكسفورد)، تم إنهاء الاتفاق النهائي المنظم لأعمال الشهادة البريطانية داخل جمهورية مصر العربية .



وأوضحت عبير في بيان رسمي لها، أنه سيتم توقيع هذا الاتفاق غدًا الأربعاء الموافق ٤ /٤ /٢٠١٨ في تمام الساعة الثالثة عصرًا بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بحضور كل من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وممثلين عن المركز الثقافي البريطاني، وهيئات الاختبار(كامبردج - بيرسون اديكسيل - إكسفورد).



وقالت : تتوجه الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي بالشكر لكل الأطراف التي عاونت في إتمام وإنجاح هذا العمل، آملين أن يحقق الغاية المرجوة منه في الارتقاء بالمنظومة التعليمية داخل جمهورية مصر العربية.