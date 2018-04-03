ضبط شخص لانتحاله صفة مستشار إعلامي برئاسة الجمهورية

صرح مصدر أمنى مسئول أن مباحث قسم شرطة التجمع الخامس نجحت فى ضبط أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة مستشار إعلامى برئاسة الجمهورية لطلب تعيين موظفين بإحدى شركات البترول.



البداية عندما تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس من المدعو/ محمد.س.م،50 سنة، مدير عام الشئون القانونية بإحدى شركات تكرير البترول كائنة بدائرة القسم بقيام المدعو سيد.أ.م،56 سنة أخصائى إعلام بالهيئة العامة للاستعلامات ومقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام بانتحال صفة مستشار إعلامى برئاسة الجمهورية لطلب تعيين 2 موظفين بالشركة المشار إليها.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم المذكور وبسؤاله أفاد بأنه طلب تعيين 2 من الأشخاص بالشركة وأنه قدم طلبا لرئيس الشركة بصفته أخصائى إعلام بالهيئة العامة للاستعلامات.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيق.