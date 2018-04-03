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رياضة

برشلونة يخطط لخطف محمد صلاح من ريال مدريد

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 04:36 م
صدى البلد
كتب خالد طلعت
كشفت صحيفة ديلي ستار البريطانية، أن النجم المصري الدولي محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول وهداف الدوري الانجليزي دخل ضمن المرشحين للانضمام لصفوف فريق برشلونة الإسباني.

وأكدت الصحيفة أن برشلونة يسعى لضم المهاجم الفرنسي أنتوان جريزمان هداف أتلتيكو مدريد في نهاية الموسم الحالي، وفي حال تعثر الصفقة لأي سبب سيسعى لضم محمد صلاح لدعم خط هجوم الفريق الكتالوني.

وأشارت الصحيفة الى أن الصيف المقبل قد يشهد منافسة قوية بين ريال مدريد وبرشلونة لضم محمد صلاح.

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