إيهاب جلال يمنح لاعبي الزمالك راحة من مران اليوم

منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة إيهاب جلال اللاعبين الأساسيين الذين شاركوا في مباراة أمس الإسماعيلي راحة من التدريب اليوم، في حين يخوض البدلاء والمستبعدين مباراة كهرباء القاهرة الودية.



الجدير بالذكر أن الفريق الأبيض خسر من الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما بالأمس ضمن مباريات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.



ويستعد الفريق الأبيض للقاء المقاصة المقبل، المقرر له يوم الأحد المقبل باستاد الجيش الثالث بالسويس، والمؤجلة من الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري.

