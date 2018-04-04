«استغني عن المسكنات».. 10 أطعمة تخلصك من آلام الحيض

تعانى معظم النساء من آلام شديدة أثناء فترة الحيض مما يجعلهن أقل صحة وتنخفض قدرتهن على ممارسة كافة أنشطة الحياة بشكل طبيعى مما يدفعهن لتناول المسكنات للسيطرة على هذه الأوجاع لكن للأسف هذه العادة ليست صحية وتسبب متاعب كثيرة فيما بعد، لذا فالحل الأمثل هو اللجوء للطبيعة.





عرض موقع "BOLD SKY " قائمة بأهم الأطعمة التى تساعد المرأة فى التغلب على آلام الحيض بل وتساعد فى منعها، هى:





الزنجبيل:

يحتوي على خصائص قوية مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة. جنجرول ، مادة ، هو المركب الحيوي الحيوي الرئيسي في الزنجبيل ، وهو المسؤول عن الكثير من خصائصه الطبية. إن تناول شاي الزنجبيل الطازج قد يساعد في تخفيف التقلّصات البطنية المؤلمة ويمكنه تقليل الألم بفعالية. من الأفضل أن تشرب شاي الزنجبيل خلال الأيام الثلاثة الأولى من الدورة الشهرية.





الأسماك:

أظهرت الدراسات التي أُجريت على السلمون مرارًا وتكرارًا أن النساء اللواتي يستهلكن معظم الأحماض الدهنية أوميجا -3 لديهن آلام فترة أقل اعتدالًا. الأسماك الغنية بالزيوت مثل السلمون والماكريل والسردين وسمك السلمون المرقط غنية بالكميات الكبيرة من أحماض أوميغا 3 الدهنية. هذه الأسماك هي أيضا مليئة بالدهون المضادة للالتهابات. يجب أن تهدف إلى تناول السمك الدهني مرتين أسبوعيا لزيادة دهون أوميغا 3 الخاصة بك

الأحماض.





اللحم الأحمر:

اللحم لديه كميات عالية من الحديد وهو أكثر المعادن المطلوبة أثناء الحيض. أيضا ، هذا المعدن ضروري للنساء ذوات انخفاض في الهيموجلوبين. لذا ، ابدأ في تضمين اللحوم الحمراء في نظامك الغذائي أثناء وجودك في الدورة الشهرية. وإذا لم تكن من آكلات اللحوم ، يمكنك تناول السبانخ والفول والعدس.





اللبن الزبادي:

محمل بالكالسيوم للمساعدة في تخفيف تشنجات الحيض. وقد كشفت الدراسات أن اتباع نظام غذائي كامل من منتجات الألبان الغنية بالكالسيوم يقلل من خطر تطوير متلازمة ما قبل الطمث (PMS) بنسبة 40 في المئة. يحتوي الزبادي على بروبيوتيك ، وهو نوع من البكتيريا الجيدة التي تدعم الجهاز الهضمي الصحي وقد تساعد في تخفيف الانتفاخ.





الشيكولاتة الداكنة:

تخفف الشيكولاتة آلام الحيض لدى النساء لكن هذا لا يعني أنك تحمّل نفسك مع الحلويات السكرية ، لأن هذا يمكن أن يجعل أعراضك أسوأ. لذا ، حاول استهلاك الشوكولاتة الداكنة لأنها أقل في السكر وسوف ترضي الرغبة الشديدة لديك. معبأة الشوكولاتة الداكنة مليئة بمضادات الأكسدة والمغنيسيوم التي هي مفيدة لتشنجات الحيض.





الكرفس:

الكرفس هو الخضروات مقرمشة وخفيفة ومليئة بالماء ولها كمية من السعرات الحرارية صفر. وسوف يساعد على منع النفخة وهو جيد لصحتك بشكل عام. الكرفس هو مصدر ممتاز من الموليبدينوم وفيتامين ك. وهو أيضا غني بالفولات ، والبوتاسيوم ، والألياف الغذائية والمنغنيز. يمكنك الحصول على الكرفس من خلال تناوله مع زبدة الفول السوداني.





الحمص:

هو عبارة عن تراجع كبير ، حيث إنه مصنوع من الحمص. هذا يساعد على منع تشنجات مؤلمة. الحمص هو غذاء صحي لأنه غني بالألياف ، البروتين ، مضادات الأكسدة ، إلخ. يحتوي على سعرات حرارية و دهون. سوف يساعدك الحمص على النوم بشكل أفضل ويضعك في مزاج أفضل. أكل الحمص مع الجزر والكرفس أو بعض المفرقعات القمح.





الأناناس:

الأناناس هو فاكهة الصيف التي تساعد على استرخاء العضلات ، وهذا بدوره يقلل من تقلصات الدورة الشهرية. هذه الفاكهة الرائعة يمكن أن تساعد أيضًا في منع الانتفاخ ويمكنها أيضًا تعزيز مزاجك. هذا سيجعلك في مزاج أكثر سعادة. الأناناس مصدر جيد للمنغنيز وفيتامين ج والنحاس وفيتامين ب 1 والألياف الغذائية وحمض الفوليك وفيتامين ب 6. تناوله كفاكهة كاملة أو تناوله على شكل عصير.





الموز:

الموز هو طعام مريح كبير أثناء الحيض. الموز يساعد على وقف تقلصات العضلات وتشنجات الحيض. الموز مصدر غني للبوتاسيوم والمنغنيز والمغنيسيوم وحمض الفوليك وفيتامين C وفيتامين B6 والألياف الغذائية والبروتين والفيتامينات والمعادن الأساسية الأخرى. تناولي الموز قبل الدورة الشهرية أو بعدها لتجنب التقلصات والحد من الانتفاخ.





الشاي: