عودة: العالم في انتظار رد الفعل الثالث للولايات المتحدة مما قد ينذر بحرب تجارية

قال الدكتور جهاد عودة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان، إن التوترات الناشبة بين أمريكا والصين جراء فرض الأخيرة رسوم جمركية على 128 منتجًا أمريكيًا من بينها لحوم الخنازير المجمدة والنبيذ وبعض الفواكه والمكسرات، كرد فعل لما فرضت الولايات المتحدة في مارس الماضي من ضرائب علي على واردات الألومنيوم والصلب، مجرد خلافات متوقعة لا تنذر حتى الآن بحرب تجارية تضر النمو العالمي.



وأوضح "عودة" في تصريحات لـ "صدي البلد"، أن المخاوف التي تساور المستثمرين الآن هو رد الفعل التالي للولايات المتحدة بعد فرض الصين لهذه الرسوم الجمركية والذي قد يهز الأسواق المالية العالمية.



وأشار "أستاذ العلوم السياسية"، إلى أن الخطوة التي قامت بها الصين جاءت لحماية مصالحها التجارية وتعويض الخسارة الناتجة عن فرض رسوم جمركية أمريكية جديدة على وارداتها للبلاد.



وأفادت وسائل إعلام صينية رسمية، الأحد، أن الصين قررت فرض رسوما جمركية جديدة على منتجات أمريكية من ضمنها فاكهة ولحوم الخنزير ردا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم.