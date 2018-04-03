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"هندسة القاهرة" تحتفل بتخريج الدفعة الأولى من الماجستير المهنى فى هندسة الاتصالات.. غدا

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 06:06 م
الدكتور محمد عثمان
الدكتور محمد عثمان الخشت - رئيس جامعة القاهرة
مي شاهين و مجدي محمد
تنظم كلية الهندسة بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة والمهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات، احتفالية لتخريج الدفعة الأولى من الدارسين ببرنامج الماجستير المهنى فى هندسة الإلكترونيات والإتصالات، وذلك في الرابعة عصرا بالنادي الاجتماعي بالكلية غدًا "الأربعاء"، بمشاركة عدد من الأساتذة وممثلي الشركات العاملة في مجال الاتصالات و المعلومات.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة أن الماجستير المهنى فى هندسة الإلكترونيات والإتصالات هى درجة علمية جديدة، تؤكد من خلالها جامعة القاهرة ريادتها العلمية وحرصها الدائم على تطوير منظومة الدراسات العليا والبحوث بها، مشيرًا إلى أنها الدرجة العلمية الأولى من نوعها فى الجامعات المصرية والإقليمية، حيث تنفرد بمجموعة خصائص أهمها الشراكة الكاملة مع الصناعة والدولة.

وأضاف الخشت، أن تصميم البرنامج يشمل تجهيز المحتوى العلمى لمواده وعمل الندوات وإقتراح الموضوعات البحثية لمشروعات التخرج.

بدوره قال الدكتور السيد تاج الدين عميد كلية الهندسة، إن البرنامج يهدف إلى تخريج مهندسين متميزين يجمعون بين التميز الأكاديمي الذي يسمح لهم بمواكبة التطور السريع فى تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والمعرفة التطبيقية التى تسمح لهم بالاندماج السريع فى عالم الصناعة من خلال تقسيم المادة العلمية على أسس وظيفية متوازية مع تقسيم العمل بالصناعة ودعم الجانب التطبيقى بها من خلال مخرجات تعليمية تعزز القدرات العملية ونشاط معملى مهم وندوات مدمجة مع كل مادة.

وأشار الدكتور عثمان لطفي أستاذ هندسة الاتصالات والمنسق العام للبرنامج، إلى أن البرنامج يجمع بين المواد الهندسية المتقدمة والعلوم الإدارية والاقتصادية ذات الصلة، وتمثل الدراسات الإدارية والإقتصادية 30% من الساعات الدراسية، ويركز البرنامج على الأهمية التطبيقية لمشروعات التخرج البحثية ومستواها الأكاديمي بوضع كافة المتطلبات التى تفرضها الجامعة على الرسائل البحثية من ناحية والتركيز على تنفيذ هذه المشروعات من ناحية أخرى، وبدأت الدراسة بالبرنامج فى سبتمبر 2014.

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