محافظ الدقهلية وكيلا عن 5 عرائس يتيمات في حفل زفاف جماعي.. غدا

تحتفل غدا الأربعاء جمعية الأورمان بالدقهلية بيوم اليتيم تحت رعاية الدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية وذلك بالصالة المغطاة بإستاد المنصورة حيث سيشهد الاحتفال فقرات فنية واستعراضية ومسابقات وجوائز. كما يشهد المحافظ زفاف جماعى لـ 13 عروسة حيث سيتم عقد قران 5 عرائس يتيمات بوكالة المحافظ.



وأكد عبدالخالق عبدالعظيم مدير فرع الجمعية بالدقهلية أن الفترة الصباحية مخصصة للاطفال وستشهد الاحتفال بـ 1200 طفل يتيم وتكريم الطلبة الأيتام المتفوقين علميا ورياضيا وحفظة القرآن الكريم بمبالغ مالية، كما سيتم تكريم 22 أم مثالية من الأمهات الأرامل بمبالغ مالية وهدايا لـ 350 طفلا يتيما "ملابس جديدة".



وأضاف أن الفترة المسائية ستشهد زفافا جماعيا لـ 13 عروسة حيث سيتم عقد قران 5 عرائس يتيمات بوكالة المحافظ، وتوزيع مساعدات مالية لكل عروسه مبلغ 9000 جنيه بالإضافة إلى غسالة واطقم زجاج وتوزيع 12 شيكا لعدد 12 عروسة يتيمة بمبلغ 7000 لكل عروسة، كما سيشهد الحفل فقرة غنائية وزفة بلدى مع الخيل وتقطيع التورتة احتفالا بالزفاف الجماعي.

