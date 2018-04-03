ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

الوطنية المصرية لليونسكو تناقش تعزيز العلم والتكنولوجيا والمعلومات لحماية البيئة ودعم استغلال الطاقة

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 06:19 م
صورة من الجلسة
صورة من الجلسة
مي شاهين و مجدي محمد
افتتحت اللجنة الوطنية لليونسكو بالتعاون مع منظمة اليونسكو فعاليات المرحلة الثالثة من المشروع الوطني (تعزيز العلم والتكنولوجيا والمعلومات في حماية البيئة ودعم استغلال الطاقة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة)، ويأتي ضمن برنامج المساهمة لمنظمة اليونسكو للعام 2016/2017، وذلك خلال الفترة من 1- 4 أبريل الجارى، بمقر الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

ويهدف المشروع إلى بلورة أهمية الطاقة المتجددة في حماية البيئة لأجل التنمية المستدامة، فضلًا عن حرص اللجنة الوطنية بالتعاون مع اليونسكو على تنفيذه بمشاركة عدد كبير من الخبراء والأكاديميين المتميزين والهيئات والوزارات المعنية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.

كما تستهدف هذه المرحلة تعريف الشباب المتدربين والبالغ عددهم (40 شابًا) من وزارتى البيئة، والإنتاج الحربى، وهيئة المجتمعات العمرانية، والوحدات المحلية بالبحر الأحمر ومرسى علم، وبعض الجامعات المصرية بأهم المشروعات المرتبطة بالطاقة المتجددة، وزيارة عدد من المشروعات بمحافظة الإسكندرية وهى: (مدينة برج العرب الجديدة كنموذج للتنمية المستدامة، ومشروع توليد الوقود الحيوى بمحطة أبحاث وزارة الزراعة، ومركز أبحاث جامعة الإسكندرية).

وتتناول الورشة التدريبية التى تقام على هامش هذه المرحلة عددًا من المحاور أهمها: الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة والطاقة والبيئة والتغيرات المناخية، فضلًا عن دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في توليد الطاقة المستخدمة، بالإضافة إلى عرض جهود الحكومة في مجال الطاقة المتجددة والتى تتضمن جهود كل من: وزارة الزراعة، وهيئة المجتمعات العمرانية، وتجربة منطقة جنوب الوادى "البحر الأحمر"، ومرسى علم).

واستعرضت زينب الوكيل، أمين عام مساعد اللجنة، التعريف باللجنة الوطنية لليونسكو وأهم الأنشطة التي تقوم بها.

شارك فى فعاليات الافتتاح الدكتور مختار يوسف نائب رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور جمال غلوش نائب رئيس الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتور مصطفى كامل بخشوان وكيل أول وزارة الزراعة بمحافظة الإسكندرية، وعدد من أساتذة الكليات بجامعة الإسكندرية، وقيادات الأكاديمية، فضلًا عن الخبراء والمحاضرين المشاركين في أعمال المشروع والمسؤولين باللجنة الوطنية لليونسكو.

جديد بالذكر أن هذا المشروع تم تنفيذ مرحلتيه الأولى والثانية والمتمثلة في إعداد دراسة علمية حول حالة البيئة في مصر، ومعدلات استخدام مصادر الطاقة النظيفة والطموحات المصرية في هذا المجال، وتم عقد مائدة مستديرة للخبراء لعرض نتائج الدارسة العلمية وما توصلت إليه من نتائج وتوصيات.
الوطنية المصرية لليونسكو تناقش تعزيز العلم والتكنولوجيا والمعلومات لحماية البيئة ودعم استغلال الطاقة
الوطنية المصرية لليونسكو تناقش تعزيز العلم والتكنولوجيا والمعلومات لحماية البيئة ودعم استغلال الطاقة
الوطنية المصرية لليونسكو تناقش تعزيز العلم والتكنولوجيا والمعلومات لحماية البيئة ودعم استغلال الطاقة
الوطنية المصرية لليونسكو تناقش تعزيز العلم والتكنولوجيا والمعلومات لحماية البيئة ودعم استغلال الطاقة

ترشيحاتنا

تعرف على الحالة الصحية للفنانة أمل رزق بعد دخولها العناية المركزة

التربية والتعليم: عقوبات على مسئولى مدرسة "فقرة الساحر" بالمعصرة.. فيديو

6 أكلات تساعد على علاج جرثومة المعدة

ألتراس أهلاوى تتعهد بالابتعاد عن الشغب.. وتناشد الدولة العودة للمدرجات

شاهد.. أحمد فتحي وسعد سمير يحتفلان بالدوري بهذه الطريقة

ريهام سعيد تهدد بفسخ تعاقدها مع قناة «النهار»

زلزال يضرب المنطقة الشرقية بالسعودية

الزمالك يتعاقد مع مدافع المقاصة لمدة 3 مواسم

مرصد الأزهر: موقف هيئة المعايير التعليمية البريطانية من الحجاب "غير حضاري"

أول تعليق لـ"مديرالكرة بالزمالك" عقب خسارة الأبيض أمام الإسماعيلي

سعر خيالي لفستان درة في بيروت ..صور

الزمالك يهزم كهرباء القاهرة استعدادا للقاء المقاصة في الدوري

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الكهرباء يفتتح أول مصنع في الشرق الأوسط لإنتاج المحولات بالسويس.. فيديو وصور

متحف «جاير آندرسون» يعرض كنوزه العثمانية في اليوبيل الماسي لافتتاحه ..صور

وزير الآثار يتفقد آثار القاهرة التاريخية لمتابعة حالتها الراهنة.. صور

مسيرة العودة الكبرى "غضبة فلسطينية" دامت 6 اسابيع.. صور

صيادو الغردقة يطالبون بإعادة النظر في قرار منع الصيد.. صور

فيديو

عميد طب طنطا ينعى أحمد خالد توفيق: أعز صديق فارقنا.. فيديو
أهالي المعادي يحتفلون بفوز "السيسي" على أنغام الأغاني الوطنية.. فيديو
شاهد.. أحمد فتحي وسعد سمير يحتفلان بالدوري بهذه الطريقة
شاهد.. استقبال حافل لـ"بوتين" خلال زيارته لتركيا
شاهد.. لقطات حية لإضراب عمال السكك الحديدية بفرنسا اليوم

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع الإطاحة بإيهاب جلال بعد سقوط الزمالك أمام الإسماعيلي ؟

هل تتوقع الإطاحة بإيهاب جلال بعد سقوط الزمالك أمام الإسماعيلي ؟