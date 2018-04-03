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عميد طب طنطا ينعى أحمد خالد توفيق: أعز صديق فارقنا.. فيديو

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 06:17 م
عميد طب طنطا ينعي
عميد طب طنطا ينعي "أحمد خالد توفيق " :"أعز صديق فارقنا" .
محمد عبد الخالق
أعرب الدكتور أمجد عبد الرؤوف عميد كلية الطب بجامعة طنطا، اليوم الثلاثاء، عن حزنه العميق وألمه الذي أصابه عقب تلقيه خبر وفاة رفيق الكفاح فى مهنة الطب الدكتور "أحمد خالد توفيق" الكاتب والروائي طوال أكثر من 30 سنة.

وأشار "عبد الرءوف " إلى أنه شارك فى جنازة الكاتب الراحل بمسجد السلام ورافقه خلالها عدد كبير من زملائه بكلية الطب.

كما أوضح عميد كلية الطب ناعيا "توفيق": بقوله "أعز صديق فارقنا وربنا يرحمه.. فى جنة الخلد".

ولد أحمد خالد توفيق فى مدينة طنطا بمحافظة الغربية فى العاشر من يونيو 1962، وتخرج فى كلية الطب عام 1985 وحصل على الدكتوراه فى طب المناطق الحارة عام 1997، وأصدر العديد من الروايات منها "يوتوبيا، مثل إيكاروس، السنجه، فى ممر الفئران"، كما صدر له العديد من المجموعات القصصية مثل "عقل بلا جسد، وحظك اليوم، الآن نفتح الصندوق، قوس قزح" وغيرها الكثير، بالإضافة لعدد من الترجمات والمقالات.

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