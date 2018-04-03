ندوة للأزهر في معرض الإسكندرية للكتاب عن «المشتركات الإنسانية والتعايش السلمي»

عقدت اليوم "الثلاثاء" ندوة بجناح الأزهر بمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب، تحت عنوان "المشتركات الإنسانية وأثرها في دعم التعايش السلمي"، حاضر فيها الدكتور محمد كمال الدين إمام، عضو مجمع البحوث الإسلامية ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، وناقشت الندوة مقاصد الشريعة ودورها في تعزيز القيم الإنسانية المشتركة.



وأكد الدكتور محمد كمال الدين إمام، أن قضية المشتركات الإنسانية من أهم القضايا التي ترتبط بالمجتمعات، باعتبارها تتعامل مع كل الناس وليس أفرادًا بعينهم، مشددًا على أن هذه القيم المشتركة والتي حددها الفلاسفة في "الحق والخير والجمال"، ترجمها الإسلام من خلال مفهومه إلى مقاصد الشريعة التي تمثل القيم العليا الحاكمة لكل مستويات التفكير داخل البناء التشريعي والبناء الأخلاقي.



وأوضح إمام أن مقاصد الشريعة العليا في الإسلام تقيم جسرًا بين التشريع والنظام وتهدف إلى حفظ كل الأديان وليس دينًا بعينه، مضيفًا أن حفظ النفس والمال والعقل والعرض، من مقاصد الشريعة التي تعزز القواسم المشتركة بين الشعوب، لافتا إلى أن العدوان على هذه المقاصد يعد عدوانًا على الدين قبل أن يكون عدوانًا على هذه المقاصد.



ﻭﻳﺸﺎﺭﻙ ﺍﻷﺯﻫﺮ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ – للمرة الأولى- ﺑﺠﻨﺎﺡٍ ﺧﺎﺹٍّ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﺽ ﺍلإسكندرية ﺍلدﻭﻟﻲ ﻟﻠكتاﺏ؛ بهدﻑ ﻣﺤﺎﺻﺮﺓ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻤﺘﻄﺮﻑ ﻭﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ، ﻭﺑﻴﺎﻥِ ﻓَﻠﺴَﻔﺔِ المواطنة ﻭﺍﻟﺘﻌﺎيش ﺍﻟﺴَّﻠﻤﻲ، ﻭﺗﺮﺳﻴﺦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﺮﺣﻤﺔ ﻭﺍلعدﻝ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ، وذلك انطلاقا ﻣﻦ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﺯﻫﺮ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭالدﻋﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻔكر ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ الوسطي الذي ﺗﺒﻨﺎﻩ طيلة ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ألف ﻋﺎﻡ.