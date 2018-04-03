ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بنات البلد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول «الخوخ» .. تعرف على 10 فوائد

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 06:19 م
صدى البلد
رنا عصمت
يعد الخوخ من الفواكه المفيدة لصحة الإنسان، لاحتوائه على الألياف، والسكريات، والبروتينات، والحديد، والكالسيوم، والزنك، والمغنيسيوم، والفسفور، ومضادات الأكسدة؛ كالفلافينويد، والفيتامينات التي يحتاج إليها الجسم، لذلك قدم الدكتور خالد يوسف استشاري السمنة والتغذية العلاجية، أهمية فوائد تناول الخوخ.

فوائد الخوخ:
1- يقضي على الأنيميا.
2- قليل السعرات الحرارية.
3- يساعد على إنقاص الوزن.
4- يحسن كفاءة الجهاز الهضمي.
5- منشط للدورة الدموية.
6- غني بالحديد وفيتامين "ج".
7- يقي من الإمساك لاحتوائه على الألياف.
8- يعالج مشاكل الجهاز التنفسي.
9- مفيد لمرضى العظام.
10- يقي البشرة من الجفاف.

موضوعات متعلقة

تناولى حفنة من الكاجو يوميا وشاهدي ماذا سيحدث لك .."تغيرات مذهلة"

ماذا يحدث بجسمك عند تناول الحمام؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الخوخ؟

8 فوائد لجسمك عند تناول ثمرة الأفوكادو

11 سببا تجعلك تتناول البطيخ يوميا

13 سببا يجعلك تتناول الخيار يوميا

ترشيحاتنا

سفير مصر فى إثيوبيا يتحدث عن تنصيب رئيس الوزراء الجديد

ألتراس أهلاوى تتعهد بالابتعاد عن الشغب.. وتناشد الدولة العودة للمدرجات

المنتخب يرد على أنباء استبعاد محمد صلاح من مونديال روسيا

التربية والتعليم: عقوبات على مسئولى مدرسة "فقرة الساحر" بالمعصرة.. فيديو

في الإسراء والمعراج.. هل صعد الرسول إلى السماوات بالجسد أم كانت رؤيا منامية؟

تعرف على الحالة الصحية للفنانة أمل رزق بعد دخولها العناية المركزة

السعودية تدرس استخدام الأجواء العراقية في السفر إلى مصر

التموين: طرح 450 ألف «شنطة رمضان» بحد أقصى 110 جنيهات

«قضايا الدولة» تكشف حقيقة الإعلان عن وظائف جديدة

ضاحي خلفان يكشف سيناريو لهجوم بالقنابل المتفجرة على إسرائيل

الأهلي على أعتاب تحطيم 6 أرقام قياسية في تاريخ الدوري الممتاز

زلزال يضرب المنطقة الشرقية بالسعودية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الكهرباء يفتتح أول مصنع في الشرق الأوسط لإنتاج المحولات بالسويس.. فيديو وصور

متحف «جاير آندرسون» يعرض كنوزه العثمانية في اليوبيل الماسي لافتتاحه ..صور

وزير الآثار يتفقد آثار القاهرة التاريخية لمتابعة حالتها الراهنة.. صور

مسيرة العودة الكبرى "غضبة فلسطينية" دامت 6 اسابيع.. صور

صيادو الغردقة يطالبون بإعادة النظر في قرار منع الصيد.. صور

فيديو

عميد طب طنطا ينعى أحمد خالد توفيق: أعز صديق فارقنا.. فيديو
أهالي المعادي يحتفلون بفوز "السيسي" على أنغام الأغاني الوطنية.. فيديو
شاهد.. أحمد فتحي وسعد سمير يحتفلان بالدوري بهذه الطريقة
شاهد.. استقبال حافل لـ"بوتين" خلال زيارته لتركيا
شاهد.. لقطات حية لإضراب عمال السكك الحديدية بفرنسا اليوم

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع الإطاحة بإيهاب جلال بعد سقوط الزمالك أمام الإسماعيلي ؟

هل تتوقع الإطاحة بإيهاب جلال بعد سقوط الزمالك أمام الإسماعيلي ؟