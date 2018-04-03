ماذا يحدث لجسمك عند تناول «الخوخ» .. تعرف على 10 فوائد

يعد الخوخ من الفواكه المفيدة لصحة الإنسان، لاحتوائه على الألياف، والسكريات، والبروتينات، والحديد، والكالسيوم، والزنك، والمغنيسيوم، والفسفور، ومضادات الأكسدة؛ كالفلافينويد، والفيتامينات التي يحتاج إليها الجسم، لذلك قدم الدكتور خالد يوسف استشاري السمنة والتغذية العلاجية، أهمية فوائد تناول الخوخ.



فوائد الخوخ:

1- يقضي على الأنيميا.

2- قليل السعرات الحرارية.

3- يساعد على إنقاص الوزن.

4- يحسن كفاءة الجهاز الهضمي.

5- منشط للدورة الدموية.

6- غني بالحديد وفيتامين "ج".

7- يقي من الإمساك لاحتوائه على الألياف.

8- يعالج مشاكل الجهاز التنفسي.

9- مفيد لمرضى العظام.

10- يقي البشرة من الجفاف.