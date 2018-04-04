أساليب تغذية هامة للتغلب على مشاكل زيادة الأملاح في الجسم.. وتجنب القهوة والمشروبات الغازية إحدى وسائل العلاج

حمض اليوريك أخطر أنواع الأملاح فى الجسم

اللبن علاج مثالى للتخلص من أعراض المرض

تجنب القهوة والمشروبات الغازية.. إحدى وسائل العلاج





تعتبر زيادة الأملاح فى الجسم من أكثر المشاكل الصحية شيوعًا بين المصريين وتسبب مضاعفات كثيرة من بينها حصوات الكلى وآلام القدم والمفاصل وعدم القدرة على الوقوف أو السير طويلاً، قد يرجع ذلك للنظام الغذائى الذى نتبعه فى حياتنا أو بعض السلوكيات الخاطئة فهى يؤثر على الصحة العامة لجسم الإنسان.





فى هذا التقرير يعرض "صدى البلد" أهم الأشياء التى تساعدك فى التخلص من الأملاح الزائدة فى الجسم ونصائح هامة تمكنك من السيطرة عليها.





يقول الدكتور سعيد متولى، استشارى التغذية العلاجية، إن عددًا كبيرًا من المصريين يعانى من زيادة نسبة الأملاح فى الجسم وأخطرها زيادة نسبة اليوريك فى الدم؛ وهذا الأمر يسبب أضرارًا كثيرة للإنسان فى مقدمها آلام القدمين وعدم القدرة على الوقوف ومشاكل الكلى.





وأضاف "سعيد"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن تناول بعض الأطعمة بانتظام يساعد بشكل كبير فى التغلب على الأعراض المصاحبة لزيادة الأملاح فى الجسم وأهمها، الألبان وجميع منتجاتها مثل الزبادى والجبن بمختلف أنواعها خاصة القريش قليلة الدهن خاصة إذا تم الاعتماد عليها فى النظام اليومى حيث يخفض من مستويات حمض اليوريك الذائبة فى الدم ويساعد على الوقاية من مرض النقرس ويحد من أعراضه فى حالة الإصابة بالمرض.





نصح "سعيد" بضرورة التوجه إلى طبيب متخصص فى الأمراض الباطنية فى حال ارتفاع نسبة الأملاح بشكل كبير ليحدد عقارًا طبياً مناسباً لعلاج المشكلة لأن تركها قد يعرض الإنسان لكثير من المشاكل الصعبة منها تكون الحصوات وخلل فى الكلى.





قدّم الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، مجموعة من النصائح المهمة التى يجب وضعها فى الاعتبار عند الرغبة فى الوقاية من زيادة الأملاح فى الجسم أو عند الرغبة فى التخلص منها، هى:





- عدم الإفراط فى تناول الأطعمة الغنية بالأملاح كالطماطم.

- تناول كمية كبيرة من المياه على مدار اليوم على الأقل 8 أكواب.

- الابتعاد عن تناول المنبهات الموجودة فى بعض المشروبات أو الأدوية.