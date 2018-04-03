مدينة زويل تناقش القبول والتسجيل بين مسارات العولمة والمنهجيات الوطنية

نظمت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا فى الأسبوع الأول من أبريل الجاري الدورة السابعة والثلاثين للمنظمة العربية للمسئولين بالجامعات فى الوطن العربي تحت عنوان "القبول والتسجيل بين مسارات العولمة والمنهجيات الوطنية: الابتكار والتطوير وخدمة المجتمع"، والذي بهدف جمع كافة المعنيين بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي لمناقشة عدة محاور من شأنها بحث سبل النهوض بعمليات التعليم في الجامعات العربية.



يأتي حرص مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا على استضافة هذا المؤتمر لأول مرة في إطار استراتيجيتها الداعمة للمنظومة التعليمية التي تسعى بها دومًا ان تكون منارة للتعليم العالي والبحث العلمي في مصر، حيث تعمل المدينة على التنقيب في مخرجات التعليم الحديث وتطويره، وإيمانًا منها بضرورة تقديم فرصة لتبادل الخبرات في مجال التعليم العالي بين الحاضرين وفتح حوار بناء بين مختلف الهيئات لتقديم حلول جذرية للنهوض بالمنظومة التعليمية ومجال البحث العلمي في مصر والشرق الأوسط.



سبق انعقاد المؤتمر يومان ورش عمل تتنوع موضوعاتها بين " الميديا وأثرها فى حياة الطلاب"، و"أهمية نظام ساعات العمل المعتمدة واستعمال تكنولوجيا التسجيل والتقارير فى التحسين والتميز والابتكار" بالإضافة إلى "كيف يعزز نظام بويركامبوس الأداء والحد من المخاطر وتحسين تجربة المستخدم فى الجامعات".



وتقرر تشكيل لجنة علمية للتحكيم على الأبحاث المقدمة من قبل المشاركين بالمؤتمر يترأسها الدكتور محمود عبد ربه عميد الشئون الاستراتيجية بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور أشرف بدوي عميد شئون الطلاب بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والدكتور عبد الحكيم نور الدين نائب رئيس جامعة الزقازيق ونخبة من اساتذة الجامعات الحكومية والخاصة.



يعقد المؤتمر برئاسة الدكتور شريف صدقى الرئيس التنفيذي لمدينة زويل والأمين العام للمنظمة الدكتور بسام المحادين من جامعة مؤته بالمملكة الأردنية الهاشمية، ورئيس المنظمة، وعبلة عثمان مدير القبول والتسجيل بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.