محافظ الدقهلية يتوسع في مظلة الضمان الاجتماعي للمواطنين

بحث محافظ الدقهلية، الدكتور أحمد الشعراوى، مشاكل 31 مواطن واستمع لمطالبهم ومشكلاتهم بحضور أعضاء الجهاز التنفيذي، وقرر توفير معاشات ضمان اجتماعي، وعلاج على نفقة الدولة، وفرص عمل بالقطاع الخاص لعدد من المواطنين لتوفير حياة كريمة لهم.



وافق المحافظ، خلال اللقاء الأسبوعى للمواطنين، منح عدد من المواطنين البسطاء معاشات ضمان اجتماعي، موجهًا وكيل وزارة التضامن، لسرعة انهاء الاجراءات اللازمة لحصولهم على المعاشات التي تم إقرارها.



وجه الشعراوي، مدير عام التنمية البشرية، بتسديد ديون إحدى الغارمات من مدينة تمى الامديد، ودراسة عمل كشك لها واتخاذ إجراءات عمل معاش ضماني لها بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، مكلفًا رئيس مدينة السنبلاوين بعمل كشك لأحد المواطنين وتجهيزه بالبضاعة اللازمة.



طالب المحافظ وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بتوفير معاش شهري لطفله صغيرة معاقة في ذراعها من السنبلاوين، والتنسيق مع وكيل وزارة القوى العاملة لعمل شهادات أمان لجميع المواطنين الذين يتم توفر فرص عمل لهم بالقطاع الخاص وذلك في المواقع التي يعملون بها، كما وافق على توفير عدد من فرص العمل بالقطاع الخاص لعدد من المواطنين، موجهًا وكيل وزارة القوى العاملة، سرعة تسليمهم العمل بالأماكن المناسبة لمسكنهم بالمؤسسات والشركات الخاصة والتأمين عليهم.



أكد المحافظ، لأعضاء الجهاز التنفيذي، بان الدولة قوية وقادرة على التصدي لكافة اشكال الخروج على القانون من جانب من تسول له نفسة إضعاف مسيرة العمل في كافة المواقع، محذرًا من الشللية والمنتفعين ومستغلي النفوذ.