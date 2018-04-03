طرح «كلمني» لـ «أحمد عدوية» على اليوتيوب

طرحت شركة "مزيكا" اليوم على اليوتيوب، وعلى موقع الفيسبوك، أحدث "lyrics video" لنجم الأغنية الشعبية الفنان أحمد عدوية بعنوان "كلمنى"، من كلمات مصطفى السويفى وألحان ممدوح صلاح وتوزيع باسم منير تمهيدا لطرح ألبومه الجديد الذى سيحمل عنوان"الأستاذ".



وتقوم حاليا شركة "مزيكا" بوضع اللمسات الأخيرة على أغنيات الألبوم الذى تعاون فيه عدوية مع عدد كبير من الملحنين والشعراء والموزعين، وسيضم باقة متنوعة من الأغنيات، يتمنى عدوية أن تنال إعجاب الجمهور.