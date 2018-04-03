أستاذ بالجامعة الطبية في النمسا: البشرية مهددة بالموت بسبب البكتيريا

قدم الدكتور أحمد طه مدير مستشفي قصر العيني التعليمي الجديد الفرنساوي، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بفوزه بانتخابات مصر الرئاسية لفترة ثانية.



وأكد طه خلال اليوم العلمي لقسم الكيمياء الاكلينيكية بمعامل الفرنساوي والذي نظمته مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد الفرنساوي اليوم الثلاثاء بحضور الدكتور أشرف دهبة أستاذ بالجامعة الطبية بالنمسا ومستشار طبي بالجامعة العسكرية بالصين، ثقة وتمسك الشعب المصري بالرئيس، مشيرا إلى قيادته الرشيدة للبلاد.



وقال الدكتور أشرف دهبة، أنه بحلول عام 2022 لن يكون هناك تواجد لمضادات حيوية جديدة، موضحا أن الجسم في حرب مع البكتيريا.



وأضاف دهبة أن منظمة الصحة العالمية أعلنت أنه يوجد 12 بكتيريا بدون علاج، مشيرا إلى أن البشرية كانت تنتج 14 مضادا حيويا سنويا خلال الفترة من 1968 إلى 1972 ثم انخفض إنتاج البشرية وهو ما يهدد البشرية بخطر الموت بسبب البكتيريا.