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4 ورش عمل تخصصية على هامش المؤتمر الدولي لكلية تمريض المنصورة

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 06:04 م
صدى البلد
همت الحسينى
أقيم اليوم الثلاثاء على هامش فعاليات المؤتمر الدولي الرابع تحت عنوان " نحو مستقبل مشرق فى التمريض والرعاية الصحية " والذى تنظمه كلية التمريض بالتعاون مع كل من مستشفى الأطفال ومركزي الأورام والكلى والمسالك البولية بجامعة المنصورة وجامعتى كيس ويسترن الأمريكية وبى اس جى الهندية تحت رعاية الدكتور محمد حسن القناوى رئيس جامعة المنصورة، أقيمت 4 ورش عمل متخصصة فى المجالات الفريدة.

جاءت الورش فى مجال زراعة الأعضاء والرعاية الحرجة للمرضى وأحدث طرق علاج الأورام وطرق كتابة الأبحاث العلمية والنشر الدولى حيث تستهدف هذه الورش تدريب طلاب مجال الرعاية الصحية فى مجالات الطب والصيدلة والتمريض والأسنان والعلوم فى مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا من عدة بلاد بهدف تبادل الثقافات والمهارات العلمية المتخصصة.

كما تتمثل هذه الورش فى إعادة بناء الثدي بعد جراحة سرطان الثدى والتى ينظمها مركز جراحة الأورام بجامعة المنصورة ويحاضر فيها الدكتور محمد عبد الفتاح حجازى مدير مركز الأورام بجامعة المنصورة.

وتشمل ورش العمل كيفية كتابة مقال طبى اصلى ويحاضر فيها الدكتور أحمد شقير استاذ طب المسالك البولية بجامعة المنصورة ، امان التمريض التى ينظمها مركز امراض الكلى والمسالك البولية بجامعة المنصورة ويحاضر فيها كل من الدكتورة هبة سرحان مدير ادارة الجودة والتدريب بمركز أمراض الكلى والمسالك البولية بجامعة المنصورة وسكينة احمد اخصائى التمريض بنفس المركز.

وكذا ورش جراحات المنظار وتجربة حياة من الواقع التى ينظمها مركز جراحة الجهاز الهضمى بجامعة المنصورة ويحاضر فيها الدكتور احمد عبدالرءوف مدير مركز جراحة الجهاز الهضمى بجامعة المنصورة ، التغذية وعلم التغذية العلاجية فى الممارسة الاكلينيكية التى ستقام بمستشفى الأطفال بجامعة المنصورة وسيحاضر فيها كل من الدكتور سمير ابو الحسن أستاذ ورئيس قسم امراض سوء التغذية بمستشفى الأطفال بجامعة المنصورة والدكتورة الزهراء محمود مطاوع مدرس علوم التغذية بكلية الزراعة جامعة المنصورة.

يذكر أن هذه الورش السابق ذكرها تهدف الى تيسير فرص التعلم النشط من خلال جلسات تفاعلية حية ورفع مستوى التفكير والمعارف والمهارات بالاضافة الى سد الفجوة بين البحث العلمى وواقع الممارسة العملية والتطبيق العملى.
4 ورش عمل تخصصية على هامش المؤتمر الدولي لكلية تمريض المنصورة
4 ورش عمل تخصصية على هامش المؤتمر الدولي لكلية تمريض المنصورة
4 ورش عمل تخصصية على هامش المؤتمر الدولي لكلية تمريض المنصورة
4 ورش عمل تخصصية على هامش المؤتمر الدولي لكلية تمريض المنصورة
4 ورش عمل تخصصية على هامش المؤتمر الدولي لكلية تمريض المنصورة
4 ورش عمل تخصصية على هامش المؤتمر الدولي لكلية تمريض المنصورة
4 ورش عمل تخصصية على هامش المؤتمر الدولي لكلية تمريض المنصورة
4 ورش عمل تخصصية على هامش المؤتمر الدولي لكلية تمريض المنصورة

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