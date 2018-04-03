خلال اجتماع المجلس التنفيذي.. محافظ القاهرة: فتح كافة الحدائق مجانا في يوم اليتيم الجمعة المقبلة.. إنهاء هدم مثلث ماسبيرو خلال أسبوعين.. والتنسيق مع الأمن لتأمين الكنائس واحتفالات شم النسيم

العاصمة حققت أعلى نسب تصويت بعدد 2 مليون و255 ألف ناخب

رؤساء الأحياء أثبتوا قدرتهم علي التحكم في الشارع خلال فترة الانتخابات

التنسيق مع الأمن لتأمين الكنائس ورفع درجة الاستعداد لاستقبال شم النسيم وأعياد الأقباط

تشديد الرقابة على مراكب التنزه والمراسي النيلية للتأكد من توافر التراخيص والاشتراطات

وجه المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة تهنئته والعاملين بمحافظة القاهرة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة بدء ولايته الثانية في حكم البلاد، مشيدًا بدور الجماهير التي احتشدت لانتخابه، لافتًا إلى أن هذا الاحتشاد دليل وعي وثقافة المواطنين ورغبة أكيدة منهم في استكمال الإنجازات التي حققها الرئيس في ولايته الأولى.أشاد المحافظ بأداء الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة خلال الانتخابات، مشيرًا إلى أن العاصمة حققت أعلى نسب التصويت بعدد 2 مليون و255 ألف صوت، مرجعًا هذا الأمر إلى كثرة عدد المواطنين ومشاركتهم الايجابية في عملية التصويت.ولفت المحافظ إلى أن رؤساء الأحياء أثبتوا قدرتهم علي التحكم في الشارع خلال فترة الانتخابات، مشيرًا إلى أن أغلب التجهيزات جرت بمساهمة مجتمعية.جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة حيث هنأ المحافظ الأخوة المسيحيين بأعيادهم مشددًا علي رؤساء الأحياء برفع كافة الاشغالات حول الكنائس ورفع كفاءة الانارة والنظافة حولها والتأكد من توافر الكاميرات في محيطها ومراجعة عملها بكفاءة مشيرًا إلي أنه يجري التنسيق مع مديرية الأمن لتأمين الكنائس ومحيطها.وأصدر تعليمات مشددة لرؤساء الشركات والهيئات ومديري المديريات ورؤساء الأحياء بالمحافظة برفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال شم النسيم وأعياد الأخوة الأقباط.شدد المحافظ على رؤساء الأحياء بالتنبيه على القائمين على الحدائق وأماكن الترفيه التي تشهد كثافات عالية من المواطنين بإبلاغ الشرطة فور الاشتباه في أي جسم غريب وعمل نشرات توعية للعاملين بكيفية التأمين والتعاون مع الشرطة مؤكدًا أن الجميع مطالب باليقظة لتأمين حياة المواطنين.طالب المحافظ بتعيين خدمات مرورية بأماكن الحدائق والملاهي لمنع حدوث أي اختناقات مرورية، وتخصيص عدد من الأوناش لرفع الانتظار الخاطئ مؤكدًا على شرطة المرافق بتكثيف التواجد الأمني على مناطق التجمعات الجماهيرية للتصدي لأي مخالفات وضبط الباعة الجائلين ومعداتهم والمواد التي يبيعونها سواء كانت سلع أو أغذية أو مشروبات.وجه محافظ القاهرة للإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية بتشديد الرقابة على مراكب التنزه والمراسي النيلية للتأكد من توافر التراخيص والاشتراطات الملاحية وعوامل الأمان والسلامة بها من أدوات إطفاء وإنقاذ مع الالتزام بالحمولة المحددة لها، وغلق أي مرسى ومنع أي وحدة نيلية من التحرك بالمياه قبل توافر اشتراطات الأمان واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المراسي ومنعها من العمل في حالة عدم توافر الضوابط المقررة سواء بعوامل الأمان أو الحماية المدنية.شدد المحافظ على ضرورة التنسيق بين مديريات التموين والطب البيطري والشئون الصحية ، وتكثيف الجهود فى مجال تفعيل دور الرقابة التجارية لحماية المستهلك من أساليب التلاعب والغش التجارى ، وشن الحملات المشتركة على الأسواق لفحص المعروض السلعي من المواد الغذائية التي يزداد إقبال المواطنين عليها خلال هذه الفترة قبل طرحها للبيع مثل الأسماك المملحة والمدخنة والمحفوظة والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى حفاظاَ على صحة المواطنين ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين ، مع تركيز سيارات الإسعاف بأماكن الحدائق والمتنزهات .أكد على هيئة نظافة وتجميل القاهرة بمراجعة النظافة والإنارة حول الكنائس والحدائق، ورفع كافة المخلفات وخاصة مخلفات الأسماك والرنجة والتأكد من سلامة وسائل الترفيه والتسلية من قطارات و بدالات مائية داخل الحدائق حفاظا على سلامة المواطنين.أعلن المحافظ عن تشكيل غرفة عمليات تعمل على مدار 24 ساعة وربطها بغرف العمليات بالهيئات ومديريات الخدمات المختلفة لتلقي شكاوى المواطنين، وبلاغاتهم بشأن وجود قصور في توفير الخدمات وخاصة السلع الحيوية مثل أسطوانات البوتاجاز والخبز وإعلان حالة الطوارئ القصوى في كافة مديريات الخدمات وهيئة نظافة وتجميل القاهرة وهيئة النقل العام وإلغاء إجازات العاملين بها لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين خلال تلك الفترة .قرر المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، فتح جميع حدائق القاهرة الجمعة القادم للأطفال بدور الأيتام والجمعيات الأهلية بمناسبة احتفالات يوم اليتيم.أكد "عبد الحميد" رفع حالة الاستعداد بالحدائق وإضافة البرامج الترفيهية والألعاب لإدخال البهجة والسرور على قلوب الأيتام.فيما أعلن محافظ القاهرة، أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من أعمال الهدم والإزالة للمنازل بمنطقة مثلث ماسبيرو خلال أسبوعين على الأكثر.أكد أنه تم إخلاؤها من سكانها بالتراضى وتعويضهم إما بمقابل مادى أو بمنحهم وحدات سكنية بديلة فى الأسمرات أو قيمة إيجارية مؤقتة وعودتهم مرة أخرى للمثلث بعد تطويره ، مشيرا الى أن مشروع تطوير مثلث ماسبيرو متوقف منذ 15 عاما تقريبا، وذلك لعدم وجود ظروف ملائمة حينها لإتمام هذا المشروع خلال هذه الفترة ولكن بعد أن تم الاتفاق مع المواطنين وتقديم عروض ملائمة لهم أصبح الأمر أكثر سهولة.جدد "عبد الحميد" مناشدته للمواطنين بالحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها ومنع إهدارها، واعتبار ذلك حماية للأمن القومى المصرى، مؤكدا أن الإجراءات القانونية التى طبقها رؤساء الأحياء بكل حزم والتصدى للمخالفين بتحرير محاضر بيئة أثمرت نتائج إيجابية فى ترشيد المياه، حيث تم ترشيد ما لا يقل عن ربع مليون متر مكعب يوميا كانت تهدر خلال الفترة الاخيرة أى حوالي 100 مليون متر مكعب سنويا طبقا لاحصائيات صادرة من رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة.