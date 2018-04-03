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أخبار العالم

الهند تتراجع عن قرار تعليق أوراق الصحفيين المتهمين بنشر أخبار كاذبة

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 06:14 م
الهند
الهند
أ ش أ
أعلنت وزارة الإعلام والإذاعة الهندية اليوم الثلاثاء سحب قرارها الخاص بتعليق أوراق اعتماد الصحفيين الذين يتم اتهامهم بنشر أخبار كاذبة.

ونقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية عن تقارير محلية أن قرار الإلغاء جاء من قبل رئيس الوزراء ناريندرا مودي الذي أكد أنه يجب مناقشة ما يتعلق بالأخبار الكاذبة داخل مجلس الصحافة الهندي.

ولم تعلن السلطات عن سبب سحب القرار بعد قرابة يوم من إصداره، إلا أن أحزاب وصحفيي المعارضة اتهموا الحكومة باتخاذ القرار في إطار محاولة للسيطرة على الصحافة قبيل إجراء الانتخابات العامة المقررة العام المقبل.

وكان القرار ينطوي على تعليق أوراق اعتماد من يتم اتهامهم بنشر أخبار كاذبة حتى التحقيق في الأمر، لتتم معاقبة من تثبت عليه التهمة بسحب الأوراق لمدة ستة أشهر في المرة الأولى، ولمدة عام في المرة الثانية، ثم تسحب بشكل نهائي إذا تكرر الأمر لمرة ثالثة.

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