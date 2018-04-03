علي جمعة: الرئاسة والملك والإمارة بدائل لـ«الخلافة»

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن الذي ينكر الخلافة ينكر الواقع، لأنها كانت موجوة في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم-، والصحابة من بعده، وانتهت مع الدولة الأموية 123 هجريًا، فكيف ننكرها؟.





وأضاف «جمعة» خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم» المذاع على فضائية «سي بي سي»، أن المسلمين بعد انتهاء الخلافة فكروا في البديل الذي يخدم الإسلام، ففكر المفكرون الأتقياء الأنقياء وقالوا: «ما دمنا تجاوزنا هذا وأصبحنا في ظرف آخر زمني، فنريد تحقيق مصالح الإسلام والمسلمين دون أن نتألي على الله تعالى وأن ننشئ شيئًا من عندنا، فقام الشيخ عبدالرزاق السنهوري من خلال رسالة الدكتوراه التي تقدم بها إلى السربون، والتي دعا فيها إلى البديل الفعلي للخلافة الإسلامية.





وأشار إلى هناك عند الأصوليين شيئاً اسمه "ذهاب المحل"، كمن قطعت يده فذهبها محلها، وذهاب المحل إما أن يكون له بديل أو لا يكون له بديل، فالخلافة ذهبت ولكن لها بديل وهو الرئاسة والملك والإمارة والإمامة، فالإمام هو الحاكم الذي يرعى مصالح الدولة.











