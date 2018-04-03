الرئيس السيسي يوقع قانون إنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانونا رقم ٢٠ لسنة ٢٠١٨ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ١٩٨٠ بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر.



وينص التعديل على أنه يجوز للهيئة القومية لسكك حديد مصر ، وبعد موافقة وزير النقل، إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين، ويجوز تداول أسهم هذه الشركات بمجرد تأسيسها ويكون للعاملين بالهيئة الأولوية في شراء نسبة لا تتجاوز ١٠٪؜ من أسهم تلك الشركات.



كما يجوز للهيئة منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين أشخاصًا طبعيين كانوا أو اعتباريين، لإنشاء أو إدارة أو تشغيل أو صيانة مرافق السكك الحديدية.



نشر القانون في الجريدة الرسمية.