ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

الرئيس السيسى : مواصلة الجهود لترشيد استهلاك المياه والتوسع في استخدام الأدوات والنظم الحديثة

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 06:01 م
الرئيس السيسى خلال
الرئيس السيسى خلال اجتماعه اليوم
محمد عبد المنعم

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع كل من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور مصطفي مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، و الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه تم خلال الاجتماع عرض الموقف التنفيذي للخطة القومية لتحلية المياه، حيث تناول وزير الإسكان مشاريع إنشاء محطات تحلية المياه على مستوي الجمهورية، مستعرضًا الموقف التنفيذي لإنشاء 19 محطة تحلية لمياه البحرين الأحمر والمتوسط. ونوه السيد الوزير إلى دخول 6 محطات لتحلية مياه البحر في الخدمة مع نهاية العام الجاري، وذلك في إطار الخطة القومية للمياه، والتي تتضمن أيضًا محطات معالجة مياه الصرف، حيث من المقرر أن تضيف تلك المحطات عند العمل بكامل كفاءتها حوالي 1.6 مليون متر مكعب من المياه يوميًا، وذلك بهدف المساهمة في مواجهة متطلبات الزيادة السكانية ودعم المشروعات التنموية والمدن السكنية الجديدة، ولاسيما في المحافظات الساحلية.

وعرض الدكتور مصطفي مدبولي أيضًا الجهود الجارية لتوسيع عدد من المصارف، وكذا الخطوات والبدائل التي يجرى اللجوء إليها لتقليل الفاقد في شبكة مياه الشرب.

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الموارد المائية والري شرح خلال الاجتماع إلى ما تقوم به الوزارة من أعمال لتطهير الترع والمصارف ورفع كفاءتها فضلًا عن إزالة ورد النيل، وكذا التوسع في استخدام نظم الري الحديثة، مع مراعاة التوازن البيئي للدلتا.

كما عرض الوزير الإجراءات العاجلة التي يجرى اتخاذها لترشيد المياه على مستوى الجمهورية، وكذلك خطة الوزارة للسحب الآمن من خزانات المياه الجوفية في مصر.

وذكر السفير بسام راضي أن وزير الزراعة تطرق إلى الجهود المبذولة لخفض مساحات المحاصيل التي تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه مثل الأرز، كما استعرض تطورات استصلاح الأراضي الزراعية الجديدة، والارتقاء بجودة الإنتاج من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، بما فيها القطن، وذلك من خلال توفير أجود البذور وأحدث الآلات واستخدام أفضل أساليب الزراعة والري والحصاد والتجميع.

وذكر السفير بسام راضي أن الرئيس وجه بالاستمرار في تحسين جودة المياه وسرعة الانتهاء من جميع محطات تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف، مع ضمان ثبات مستوى كفاءتها طوال العام، ولصون قيمتها المرتفعة التي تتحملها الدولة في سبيل تقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين والمزارعين وحائزي الأراضي الزراعية، من حيث جودة المياه وكمياتها ومراعاتها لأعلى مستوى من المعايير البيئية والصحية الدولية، وذلك في إطار خطة التنمية الشاملة التي تسعى الدولة لتحقيقها.

كما شدد على مواصلة الجهود لترشيد استهلاك المياه والتوسع في استخدام الأدوات والنظم الحديثة التي تُحقق ذلك.

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يوقع قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية

الرئيس السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون العقوبات

شاهد.. أحمد فتحي وسعد سمير يحتفلان بالدوري بهذه الطريقة

الرئيس السيسى يصدق على قانون يغلظ عقوبة حائزى ومستوردى ومصنعى المواد المتفجرة

في الإسراء والمعراج.. هل صعد الرسول إلى السماوات بالجسد أم كانت رؤيا منامية؟

أول تعليق لـ"مديرالكرة بالزمالك" عقب خسارة الأبيض أمام الإسماعيلي

مدرب الإسماعيلي يكشف عن نقاط ضعف الزمالك

«قضايا الدولة» تكشف حقيقة الإعلان عن وظائف جديدة

لهذا السبب.. تناول الشوكولاتة في الصيف يوميا

ريهام سعيد تهدد بفسخ تعاقدها مع قناة «النهار»

أحمد خالد توفيق يتنبأ بموعد دفنه في رواية «قهوة باليورانيوم».. صور

تراجع في أسعار حديد التسليح

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الكهرباء يفتتح أول مصنع في الشرق الأوسط لإنتاج المحولات بالسويس.. فيديو وصور

متحف «جاير آندرسون» يعرض كنوزه العثمانية في اليوبيل الماسي لافتتاحه ..صور

وزير الآثار يتفقد آثار القاهرة التاريخية لمتابعة حالتها الراهنة.. صور

مسيرة العودة الكبرى "غضبة فلسطينية" دامت 6 اسابيع.. صور

صيادو الغردقة يطالبون بإعادة النظر في قرار منع الصيد.. صور

فيديو

عميد طب طنطا ينعى أحمد خالد توفيق: أعز صديق فارقنا.. فيديو
أهالي المعادي يحتفلون بفوز "السيسي" على أنغام الأغاني الوطنية.. فيديو
شاهد.. أحمد فتحي وسعد سمير يحتفلان بالدوري بهذه الطريقة
شاهد.. استقبال حافل لـ"بوتين" خلال زيارته لتركيا
شاهد.. لقطات حية لإضراب عمال السكك الحديدية بفرنسا اليوم

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع الإطاحة بإيهاب جلال بعد سقوط الزمالك أمام الإسماعيلي ؟

هل تتوقع الإطاحة بإيهاب جلال بعد سقوط الزمالك أمام الإسماعيلي ؟