حزب «شفيق» يهنئ «السيسي» بفوزه في الانتخابات الرئاسية

هنأ حزب الحركة الوطنية المصرية، برئاسة الفريق أحمد شفيق، الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفوزه بفترة رئاسية ثانية، متمنيا له التوفيق خلال المرحلة المقبلة بما يحفظ مصر ويحقق لها ولشعبها العريق الأمن والسلامة والتقدم والرقي والازدهار.



أوضح "شفيق" في بيان للحزب، أن المصريين أثبتوا خلال الانتخابات وعيهم ورقيهم ومارسوا حقهم الدستوري في اختيار حاكمهم بما يؤكد أن للشعب إرادة وقدرة على مواجهة أي تحديات رافضين دعوات المقاطعة التي لم تكن تستهدف أشخاصا إنما كانت تستهدف وطنا يقف على أعتاب مرحلة جديدة من تاريخه المعاصر، لذا كان وعي الشعب واضحا وسلوكه الحضاري جليا وإرادته القوية بائنة فتخطى الصعاب ومضى قدما بكل ثقة وثبات نحو بناء مستقبله.



أعرب عن أمله بأن يحقق الرئيس السيسي طموحات وآمال الأحزاب السياسية في مزيد من الديمقراطية، وفتح المجال العام بما يساهم في مشاركة أوسع باعتبارهم جزء أصيل من العمل السياسي، داعيًا المولى عز وجل أن يوفقه في قيادة الدولة نحو مستقبل مشرق تتحقق فيه تطلعات الجماهير نحو معيشة أفضل ومستقبل مشرق.