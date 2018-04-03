لاعب سيرك يسقط من على حبل ارتفاعه 26 قدما.. فيديو

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مقطع فيديو صادما يظهر لحظة سقوط لاعب سيرك أثناء سيره على الحبل المشدود، من ارتفاع 26 قدما أمام الجمهور الذي انطلقت صرخاته من شدة الصدمة.



سقط اللاعب "سيرجى مراكوف" على أرضية خشبية بقوة بعدما اختل توازنه، فى السيرك الروسي بمدينة "براستك" الروسية، ولحسن الحظ أصيب بكسر فى الذراع فقط.



تم نقل "سيرجى" للمستشفي بمجرد سقوطه، وتبين وجود كدمات متفرقة بجسده وكسر فقط فى ذراعه، وبعد إسعافه عاد مجددا للسيرك ليطمئن الجمهور.



