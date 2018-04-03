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السيسي يهنئ «أبي أحمد» رئيس وزراء إثيوبيا الجديد ويؤكد قوة العلاقات مع أديس أبابا

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 06:07 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
محمد عبد المنعم


أجري الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالًا هاتفيًا برئيس الوزراء الاثيوبي الدكتور أبي أحمد.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس وجه التهنئة للدكتور أبي أحمد بمناسبة اختياره رئيسًا للوزراء، متمنيًا له التوفيق والنجاح في الاضطلاع بمهام منصبه الجديد.

كما أكد اعتزاز مصر بعلاقاتها القوية بأثيوبيا وما يربط بين البلدين من مصير مشترك، مشيرًا إلى تطلع سيادته للعمل مع رئيس الوزراء الاثيوبي الجديد من أجل مواصلة تعزيز الإطار الشامل للعلاقات بين البلدين وتحقيق المصالح المشتركة خلال الفترة القادمة، فضلًا على تطوير التنسيق والتشاور إزاء مختلف الموضوعات الإفريقية ذات الاهتمام المشترك.


وأضاف المتحدث الرسمي أن رئيس الوزراء الأثيوبي أعرب عن تقديره للسيد الرئيس، ووجه من جانبه التهنئة بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية ثانية، مؤكدًا حرصه على تدعيم العلاقات المصرية الاثيوبية التاريخية وتعزيز أطر التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، فضلًا على زيادة التنسيق والتعاون إزاء القضايا الافريقية المختلفة، ولاسيما ما يتعلق بالقرن الافريقي، بما يدعم مسيرة العمل الإفريقي المشترك.

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