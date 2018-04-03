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أخبار العالم

تليفزيون كولومبيا يعرض فيديو لصحفيين من الإكوادور وسائقهما المختطفين

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 06:20 م
في الإكوادور
في الإكوادور
أ ش أ
عرض التليفزيون الكولومبي شريط فيديو يظهر فيه صحفيان من الإكوادور وسائقهما، تم اختطافهم قبل أسبوع من قِبل جماعة مسلحة كولومبية، وهو يعد أول دليل على أن الرجال الثلاثة لا زالوا على قيد الحياة.

وذكر راديو (فرنسا الدولي) اليوم /الثلاثاء/ أنه في هذا الفيديو، يطلب الموظفون في صحيفة (إل كوميرسيو) -إحدى أكثر الصحف المؤثرة في الإكوادور- من الحكومة الإكوادورية التفاوض مع الخاطفين.. ولم يتطرق الراديو إلى مزيد من التفاصيل.

وكانت السلطات في الإكوادور قد أعلنت في 27 مارس الماضي اختطاف اثنين من الصحفيين المحليين بالقرب من الحدود مع دولة كولومبيا، بعد عبور نقطة تفتيش عسكرية إكوادورية، بعد أن تلقوا تحذيرات من أخطار قد تعترضهم في طريقهم.

يُذكر أن الحدود الشمالية للإكوادور شهدت ازديادًا في معدل انتشار جرائم العنف خلال الأسابيع الأخيرة، بسبب الاشتباكات مع مهربي المخدرات وبعض المعارضين المسلحين على الحدود، التي تسببت في مقتل 3 جنود جرّاء وقوع انفجار خلال شهر مارس الماضي.

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