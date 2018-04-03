علي جمعة: الله حمى مصر برئيسها وإمامها السيسي ولو كره الكافرون

أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أهمية وجود الإمام -الحاكم- في الدولة ليرعى مصالح العباد ويحميهم من الأعداء والمتربصين.



وقال «جمعة» خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم» المذاع على فضائية «سي بي سي»، إن الله تعالى حمى مصر بإمامها ورئيسها عبدالفتاح السيسي، ولو كره الكافرون «والوخش»، مؤكدًا أنه ينفذ العديد من المشروعات للدولة ويرعى مصالح المواطنين.





وأشاد المفتي السابق، ببطولات رجال الجيش والشرطة، في التصدى للأعداء والمجرمين، قائلًا: إن الله ينصرنا على أعدائنا يوميًا، بما تقوم به القوات المسلحة من القضاء على الإرهابيين في سيناء، مضيفا: «بيصطادوهم زي الفئران».



وأشار عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، أن الله تعالى ادخر النصر لمصر، فمصر محروسة بآل البيت وعلماوئها والمفكرين عبر التاريخ.