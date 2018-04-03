ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فكر دينى

علي جمعة: الله حمى مصر برئيسها وإمامها السيسي ولو كره الكافرون

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 06:11 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
محمد صبري عبد الرحيم
أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أهمية وجود الإمام -الحاكم- في الدولة ليرعى مصالح العباد ويحميهم من الأعداء والمتربصين.

وقال «جمعة» خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم» المذاع على فضائية «سي بي سي»، إن الله تعالى حمى مصر بإمامها ورئيسها عبدالفتاح السيسي، ولو كره الكافرون «والوخش»، مؤكدًا أنه ينفذ العديد من المشروعات للدولة ويرعى مصالح المواطنين.


وأشاد المفتي السابق، ببطولات رجال الجيش والشرطة، في التصدى للأعداء والمجرمين، قائلًا: إن الله ينصرنا على أعدائنا يوميًا، بما تقوم به القوات المسلحة من القضاء على الإرهابيين في سيناء، مضيفا: «بيصطادوهم زي الفئران».

وأشار عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، أن الله تعالى ادخر النصر لمصر، فمصر محروسة بآل البيت وعلماوئها والمفكرين عبر التاريخ.

ترشيحاتنا

شاهد.. استقبال حافل لـ"بوتين" خلال زيارته لتركيا

سفير مصر فى إثيوبيا يتحدث عن تنصيب رئيس الوزراء الجديد

خالد الغندور يسخر من مرتضى منصور.. لهذا السبب

شقيقة نجل الفخراني: لعبة على الإنترنت دفعت «خالد» للانتحار.. صور

زلزال يضرب المنطقة الشرقية بالسعودية

«قضايا الدولة» تكشف حقيقة الإعلان عن وظائف جديدة

المنتخب يرد على أنباء استبعاد محمد صلاح من مونديال روسيا

السعودية تدرس استخدام الأجواء العراقية في السفر إلى مصر

إنقاذ حكم لقاء بدوري الناشئين بعد تعرضه للضرب من مدرب فريق

المغرب تهاجم "الفيفا" بسبب مونديال 2026

الزمالك يتعاقد مع مدافع المقاصة لمدة 3 مواسم

تعرف على القنوات المجانية الناقلة لمباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.. الليلة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الكهرباء يفتتح أول مصنع في الشرق الأوسط لإنتاج المحولات بالسويس.. فيديو وصور

متحف «جاير آندرسون» يعرض كنوزه العثمانية في اليوبيل الماسي لافتتاحه ..صور

وزير الآثار يتفقد آثار القاهرة التاريخية لمتابعة حالتها الراهنة.. صور

مسيرة العودة الكبرى "غضبة فلسطينية" دامت 6 اسابيع.. صور

صيادو الغردقة يطالبون بإعادة النظر في قرار منع الصيد.. صور

فيديو

عميد طب طنطا ينعى أحمد خالد توفيق: أعز صديق فارقنا.. فيديو
أهالي المعادي يحتفلون بفوز "السيسي" على أنغام الأغاني الوطنية.. فيديو
شاهد.. أحمد فتحي وسعد سمير يحتفلان بالدوري بهذه الطريقة
شاهد.. استقبال حافل لـ"بوتين" خلال زيارته لتركيا
شاهد.. لقطات حية لإضراب عمال السكك الحديدية بفرنسا اليوم

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع الإطاحة بإيهاب جلال بعد سقوط الزمالك أمام الإسماعيلي ؟

هل تتوقع الإطاحة بإيهاب جلال بعد سقوط الزمالك أمام الإسماعيلي ؟