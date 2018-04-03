5 علامات تؤكد معاناتك من نقص الكالسيوم

قالت الدكتورة جيهان الحفنى إخصائى التغذية العلاجية، إن الكالسيوم من أهم العناصر الغذائية اللازمة لصحة الجسم حيث يدخل فى تكوين العظام ويساعد في تنظيم الضغط وضرورى لعمل بعض أجهزة الجسم كالقلب لذا فلابد من التأكد من توافره فى الجسم بنسب جيدة.



وأضافت "جيهان" أن الاكتشاف المبكر لنقص الكالسيوم فى الجسم يمكننا من تجنب الإصابة بأضرار كثيرة وهناك عدة أعراض عامة تظهر على المصاب فى كل حالات نقص الكالسيوم، هى:



تشنجات العضلات

إذا كنت تعاني من تشنجات متكررة للعضلات، قد لا تدرك بأنه ناتج عن وجود كميات منخفضة من الكالسيوم فأوقات تحدث تقلصات في العضلات وتليها آلام في عضلات الفخذين والساقين وهذا هو مؤشر لنقص الكالسيوم في الجسم ويجب زيادة تناول الخضراوات التي تحتوي علي الكالسيوم في نظامك الغذائي.



انخفاض كثافة العظام

الكالسيوم من المعادن اللازمة للحفاظ على المعادن قوية خصوصًا بالنسبة للكبار في السن لذلك فإن مستويات منخفضة من الكالسيوم تؤثر بشكل مباشر على كثافة العظام ويزيد من قابلية الإصابة بهشاشة العظام.



الأظافر الهشة

تحتاج الأظافر رواسب الكالسيوم للحفاظ على سلامتها وبذلك عند وجود كميات غير كافية من الكالسيوم يمكن أن يجعل الأظافر ضعيفة وعرضة للكسر.



ألم الأسنان

يتم تخزين حوالي 99 % من الكالسيوم في العظام والأسنان وبطبيعة الحالة إذا واجهت انخفاض نسبة الكالسيوم في الجسم يمكن أن يجعلك عرضة لوجع الأسنان والتسوس، وتكون أكثر عرضة للإصابة للإصابة بأمراض اللثة، كما تم ربط نقص الكالسيوم عند الأطفال بتأخير التسنن.



تشنجات ما قبل الدورة الشهرية

المرأة التي تعاني من نقص الكالسيوم يمكن أن تعاني من ألام أثناء الحيض، وذلك لأن الكالسيوم يخفف من آلام الدورة الشهرية، كما يرتبط نقص الكالسيوم إلي عدم إنتظام الدورة الشهرية والنزيف عند النساء، ويساعد الكالسيوم في حدوث التطور الطبيعي لهرمونات المبيض في النساء.