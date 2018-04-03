«الفرحة المصرية» أغنية جديدة تخاطب الشعب المصري بكافة أعماره وفئاته

أنتج مجموعة من الشباب بالتعاون مع إحدى شركات الإنتاج أغنية جديدة تعبر عن الشعب المصري وبلسانه.



وقدم المنتج كافة الدعم لهم معتبرا ذلك العمل الفني هو أقل عمل يستطيع تقديمه إهداء لجموع الشعب المصري والى مصر الحبيبة، متمنيا أن ينال ذلك العمل الفني إعجاب الجميع.



يذكر أن الأغنية سميت "بالفرحة المصرية" من كلمات الشاعر أحمد المصري وألحان الموسيقار محمد مسعد وغناء محمد عويس ومحمد مكاوي ومروة يوسف وسونة وهم مجموعة من الأصوات الغنائية الشبابية المتوقع لها مستقبل باهر في عالم الفن والغناء وستعرض الأغنية قريبا على الشاشات الفضائية.